Министър Абровски: Пари за подпомагането на фермерите заради разходите им за горива и торове има, а средствата са достатъчни

Приемът за „иранската помощ“ да бъде отворен в края на месец август, за да може в началото на есента да има и средства за изплащането й

Парите за земеделие в бюджета за 2026 г. ще бъдат достатъчни, а средствата за т.нар. “иранска помощ”, която би трябвало да компенсира до 70% от разликата в цените на торовете и горивата, са осигурени. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти по време на Международната конференция „Пазарът на мед в ЕС: Борба с фалшификациите“, организирана от независимия член на Европейския парламент Елена Йончева.

Той обясни, че в бюджета има достатъчно налични парични средства за нея, за да бъде отпусната на стопаните. По думите му вариантите за подпомагане са два – първият е на база реално направени разходи, а вторият е на база разчет по технологични карти.

„Според мен по-добре е това да стане на база реално направени разходи, за да няма прекалено изкривяване между различните сектори“, посочи министър Абровски, като допълни, че в момента се проверяват възможностите на Държавен фонд „Земеделие“ за индивидуално изчисление на подпомагането. Най-вероятно ще имаме прием в края на август месец, за да може началото на есента да имаме и средства. Той очаква, предвид натовареността на Фонда с разглеждането на проекти по Програмата за развитие на селските райони“, приемът за „иранската помощ“ да бъде отворен в края на месец август, за да може в началото на есента да има и средства за изплащането й.

„За увеличаване на подпомагането в сектор „Животновъдство“ ще говорим на по-късен етап, през есента, когато имаме възможност да видим остатъчния ресурс по програмите“, посочи министър Абровски.

Той уточни, че по принцип помощ за животновъдите има, защото регулярно средствата се изплащат така, както са в индикативния график. На журналистически въпрос, че Европа позволява и друга мярка за ликвидност, а също може да се говори и за кризисния резерв, министър Абровски съобщи, че се правят анализи и на следващия Съвет на министрите той възнамерява да изложи становище от страна България за активиране на кризисния резерв от Европейската комисия.

По отношение на мерките, които се предприемат от страна държавата с проблемното масло на пазара, земеделският министър каза, че продължават проверките, и когато има окончателни резултати ще бъдат оповестени публично. Според него е важно това масло да се изведе от хранителната верига, за да не се търгува.