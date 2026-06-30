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Картофопроизводители получиха над 646 хил. евро за борба с теления червей

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Целта на схемата на държавна помощ е контрол и предотвратяване разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) на територията на страната

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 646 699 евро по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)”. Подпомагане получиха 248 картофопроизводители от подали общо 275 заявления. Средствата на останалите стопани, кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.
Заявления за кандидатстване по схемата се приемаха до 10 юни 2026 г. в областните дирекции на ДФЗ, а до 12 юни те трябваше да представят и отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за изплащане на помощта е 30 юни 2026 г.

Припомняме, че максималният бюджет на помощта за 2026 г. е 1 023 000 евро. Той е определен с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”.

Целта на схемата на държавна помощ е контрол и предотвратяване разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) на територията на страната. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Размерът на помощта е до 100 % от разходите за закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата, но не повече от 614 евро/ха, с включен ДДС.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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