Въглеродно земеделие
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Определен е размерът на плащането за допълнително подпомагане на младите земеделски стопани за Кампания 2025

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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На допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани подлежат лица, които са стартирали земеделска дейност през последните 5 години и към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години

Със заповед на министъра на земеделието и храните e определен размерът на плащането по интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2025 г. Размерът на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар, е 104.32 евро/ха.

Помощта се предоставя за цялата допустима площ на земеделското стопанство по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане, при спазване на всички условия по интервенцията.

На допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани подлежат лица, които са стартирали земеделска дейност през последните 5 години и към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години. Те трябва да притежават професионални умения в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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