Инвестираме в модернизация, защото доверието в контрола се гради със съвременни технологии, прозрачни процедури и ясна отговорност, заяви зам.-министър Неделков

Работим за надграждане на системите за защита и гарантиране на по-надежден контрол на храните по цялата агрохранителна верига. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на посещението си в държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на ГКПП „Капитан Андреево“.

Във връзка с твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, чрез нерегламентиран отдалечен достъп, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно, зам.-министър Неделков и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева предоставиха нови компютърни конфигурации.

Проф. Неделков каза още, че с новото оборудване ще се надгради контролът, ще се осигури по-високо ниво на защита на данните, по-добра проследимост на лабораторните дейности и по-надеждна информационна среда за работата на експертите. „С новата техника създаваме допълнителни гаранции за сигурността на процесите, свързани с лабораторния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, допълни заместник-министърът. Той обясни, че подмяната на техниката е извършена след анализ на техническата обезпеченост на лабораторията и необходимостта от повишаване на нивото на информационната й киберсигурност.

„Инвестираме в модернизация, защото доверието в контрола се гради със съвременни технологии, прозрачни процедури и ясна отговорност. Днешната стъпка е част от последователните усилия на държавата да надгражда системите за защита и да гарантира надеждността на лабораторния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, заяви заместник-министър Неделков. Той подчерта, че старите компютърни конфигурации, за които има твърдения, че са манипулирани, вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за анализ и проверка. „Целта е да бъдат установени всички факти и обстоятелства, свързани с работата на досегашната информационна среда, както и да се гарантира пълна прозрачност на процеса“, каза в заключение зам.-министър Неделков.

От своя страна проф. Янчева увери, че БАБХ продължава последователната работа по укрепването на механизмите за контрол, които гарантират защитата на обществения интерес и безопасността по системата на цялата агрохранителна верига.

По време на посещението си зам.-министър Неделков и проф. Янчева проследиха извършване на официална проверка на групажна пратка, като беше представена цялостна информация за процедурата, която включва документална проверка, проверка за идентичност, физическа проверка, пъшно разтоварване на превозното средство, така че да бъде осигурена представителност на лабораторната проба. За пробовземане система TRACES NT селектира на случаен принцип проба от пратка пипер (капия). Проследен беше нейния път до държавната лаборатория за приемане и извършване на анализ.