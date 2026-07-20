Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Препоръчително е засегнатите от градушки зеленчукови градини, овошки и лозя да се третират с медсъдържащи фунгициди при първа възможност

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В голяма част от полските райони на страната се очакват локални, а на места и интензивни валежи, които ще повишат нивата на почвените влагозапаси, но ще затруднят жътвата на есенниците и прибирането на зърното в районите, където тези дейности още не са приключили.
Ще има условия за градушки.Това съобщи Любомир Маринов , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През първата половина от периода развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, които на места ще достигнат екстремно високи стойности до 35–38 ℃. Високите температури ще се отразят неблагоприятно върху цъфтежа и оплождането при късните хибриди царевица и при зеленчуковите култури от късното полско производство. През втората половина от периода се прогнозира нормализиране на температурите.

В зависимост от сроковете на сеитба и ранозрелостта, при царевицата ще се наблюдават различни фази. При по-късните хибриди ще протичат фазите – изметляване, цъфтеж и изсвиляване, а при по-ранните – наливане на зърното и потъмняване на свилата. При слънчогледа, засят в агротехнически срок ще протича – наливане на семената.

Понижението на средноденонощните температури през втората част от периода, в съчетание с локалните и чести валежи, ще създадат условия за поява на брашнести мани по лозата, овошките и зеленчуковите култури. При слънчогледа е необходимо да се следи за поява на бяло гниене, а при царевицата за листен пригор и фузариоза по корените и стъблото.

Препоръчително е засегнатите от градушки зеленчукови градини, овошки и лозя да се третират с медсъдържащи фунгициди при първа възможност.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агропрогноза: Сухото и топло време повишава вероятността от възникване на пожари
Месечна агрометеорологична прогноза за юли 2026 г.
Агропрогноза: Развитието  на земеделските култури ще протича при наднормени температури
Агропрогноза: Прогнозират се екстремно високи максимални температури
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ публикува Указанията по прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“...
АктуалноАкценти
Честваме Илинден!
АктуалноАкцентиОколна среда
Какво се случва с българската земя? Засушаването и рискът от опустиняване
АктуалноАкцентиГрадината
Тревата на веселието: Защо борагото заслужава място във вашата градина и ферма

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама