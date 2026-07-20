Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време

Препоръчително е засегнатите от градушки зеленчукови градини, овошки и лозя да се третират с медсъдържащи фунгициди при първа възможност

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В голяма част от полските райони на страната се очакват локални, а на места и интензивни валежи, които ще повишат нивата на почвените влагозапаси, но ще затруднят жътвата на есенниците и прибирането на зърното в районите, където тези дейности още не са приключили.

Ще има условия за градушки.Това съобщи Любомир Маринов , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През първата половина от периода развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, които на места ще достигнат екстремно високи стойности до 35–38 ℃. Високите температури ще се отразят неблагоприятно върху цъфтежа и оплождането при късните хибриди царевица и при зеленчуковите култури от късното полско производство. През втората половина от периода се прогнозира нормализиране на температурите.

В зависимост от сроковете на сеитба и ранозрелостта, при царевицата ще се наблюдават различни фази. При по-късните хибриди ще протичат фазите – изметляване, цъфтеж и изсвиляване, а при по-ранните – наливане на зърното и потъмняване на свилата. При слънчогледа, засят в агротехнически срок ще протича – наливане на семената.

Понижението на средноденонощните температури през втората част от периода, в съчетание с локалните и чести валежи, ще създадат условия за поява на брашнести мани по лозата, овошките и зеленчуковите култури. При слънчогледа е необходимо да се следи за поява на бяло гниене, а при царевицата за листен пригор и фузариоза по корените и стъблото.

Препоръчително е засегнатите от градушки зеленчукови градини, овошки и лозя да се третират с медсъдържащи фунгициди при първа възможност.