ДФЗ публикува Указанията по прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

Документите са публикувани в раздел „Документи ВОМР“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ публикува Указания по реда на Постановление № 494 на Министерския съвет от 30.12.2024 г. за определяне на правила за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

Публикуваният пакет включва Указанията, както и необходимите образци на документи, които ще се прилагат при изпълнението на подхода ВОМР по Интервенция II.Ж.5 „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие за проекти по мерки през МИГ” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 .