Въглеродно земеделие
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ДФЗ публикува Указанията по прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Документите са публикувани в раздел „Документи ВОМР“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ публикува Указания по реда на Постановление № 494 на Министерския съвет от 30.12.2024 г. за определяне на правила за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

Публикуваният пакет включва Указанията, както и необходимите образци на документи, които ще се прилагат при изпълнението на подхода ВОМР по Интервенция II.Ж.5 „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие за проекти по мерки през МИГ” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода  2023-2027 .

Документите са публикувани в раздел „Документи ВОМР“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ и са достъпни за всички заинтересовани страни на следния електронен адрес: Документи ВОМР – DFZ Public

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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