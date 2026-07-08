Зам.-министър проф. Неделков: Екипът на МЗХ има амбицията да промени законодателството в посока предлагане на качествени продукти

По отношение на контрола върху млякото и млечните продукти проф. Неделков увери, че се извършват засилени проверки както на вносните суровини, така и в търговската мрежа

Екипът на Министерството на земеделието и храните има амбицията да промени законодателството в посока гарантиране на по-високо качество на храните, защита на българските производители и по-добра информираност на потребителите. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на среща с представители на сдружение „За достъпна и качествена храна“, която се проведе в Министерството.

Заместник-министърът благодари на организацията за активната й позиция и ангажираност по темите, свързани с качеството и безопасността на храните. „Във Ваше лице виждаме партньор, с когото заедно да предприемем необходимите законодателни мерки за гарантиране на интересите на потребителите“, изтъкна проф. Крум Неделков.

От страна на организацията настояха за промени в Закона за храните, които да предвиждат по-строги мерки спрямо нарушителите, като подчертаха, че всяко установено нарушение следва да води до съответните санкции.

По време на срещата проф. Неделков информира, че ще бъде сформирана експертна работна група за промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. По думите му целта е да бъдат разгледани всички актуални предизвикателства в сектора-от производството на мляко и млечни продукти до тяхното предлагане на пазара. „Предвиждаме сериозни реформи при стандартите за производство на кашкавал. Ние искаме традиционният български продукт да бъде защитен и да се произвежда с висококачествено българско мляко, а не чрез използване на заместители. По този начин ще ограничим некоректните практики и ще подкрепим българските фермери и производители“, посочи заместник-министърът.

По отношение на контрола върху млякото и млечните продукти проф. Неделков увери, че се извършват засилени проверки както на вносните суровини, така и в търговската мрежа.

Двете страни се обединиха около позицията, че практическият опит на Сдружението, както и участието му в европейската организация SAFE Food Advocacy Europe, могат да бъдат ценен ресурс при разработването на бъдещи политики в областта на безопасността, качеството и достъпността на храните.