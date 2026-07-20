Честваме Илинден!

Това е един от най-големите летни празници

На 20 юли Православната църква и българският народ почитат паметта на един от най-великите старозаветни пророци – Свети пророк Илия. Илинден е сред най-обичаните и тържествени летни празници в България. В него по уникален начин се преплитат дълбоката християнска духовност и древните езически вярвания за силата на природата. Това е денят, в който небето се отваря, слънцето сменя посоката си, а народът ни се моли за спасение от суша, пожари и градушки.

Библейският образ на Свети Илия

Свети Илия е живял през IX век преди Христа и е останал в християнската история като символ на безкомпромисната вяра и правда. Според Светото Писание той притежавал изключителна душевна сила и извършил множество чудеса, с които да върне израелския народ към истинския Бог. По негова молитва небето се „затворило“ за три години и половина и настъпила страшна суша, а по-късно пак с молитва измолил благодатен дъжд. Библията разказва, че Свети Илия не е познал телесната смърт – той бил отнесен жив на небето в огнена колесница, теглена от четири бели коня.

Народният календар: Гръмовержецът и господар на стихиите

В българския фолклор Свети Илия заема мястото на древните езически богове гръмовержци (като Перун). В представите на нашите предци той е крилат юнак, който вози своята златна или огнена колесница по небесния свод. Когато конете препускат, искрите от подковите им се превръщат в светкавици, а тътенът от колелата – в гръмотевици.

Народът вярва, че пророкът преследва лами, хали и змейове, които се опитват да изядат или откраднат плодородието и житото на хората. Когато светецът хвърля огнени стрели по тях, се извиват летните бури.

Ритуали, забрани и традиционният курбан

Илинден се пада в разгара на лятото, когато жътвата е към своя край или е приключила. Затова и традициите са строго насочени към опазване на реколтата и труда на стопаните.

Строга забрана за работа: На Илинден никой не излиза на нивата и не върши домакинска работа (не се пере, не се тъче, не се меси хляб). Вярва се, че ако някой наруши забраната, Свети Илия ще се разсърди и ще изпрати гръм, огън или градушка над имота му.

Илинденският курбан: За омилостивяване на светеца всяко семейство или цялото селище организира голям общ оброк (курбан). Традиционно се коли най-старият петел (наричан „баща“), мъжко агне или вол. Жените приготвят обредни хлябове – „боговица“ и „коледар преслак“. Храната се благославя от свещеник в черквата или край оброчен кръст, след което се раздава за здраве и берекет.

Поверията за морето: „Обръщането“ на водата

Едно от най-известните и спазвани до днес поверия е свързано с Българското Черноморие. Старите рибари казват, че на Илинден морето „се обръща“. Вятърът се сменя, вълните стават коварни, появяват се мъртви вълнения и дънни ями.Според народното вярване на 20 юли морето „взима курбан“. Затова традицията повелява на този ден никой да не влиза да се къпе във водите му – независимо дали е море, река или езеро.

Историческа памет: Илинденско-Преображенското въстание

За българите Илинден има и дълбок исторически и патриотичен контекст. На този ден през 1903 година избухва Илинденско-Преображенското въстание – връхна точка в националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия срещу Османската власт. Днес на 20 юли отдаваме почит и на хилядите герои, пролели кръвта си за свободата.

Илинден се отбелязва като имен ден от носещите имена, като: Илия, Илинда, Илиян, Илин, Искра, Илина, Илияна, Илинка, Илизабет (Елизабет), Илейн, Илиан, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо.