МЗХ публикува проект за въвеждане на ограничения за възнагражденията на ръководствата в държавните горски предприятия

Предложените промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на предприятията, вследствие на продължаващия спад на пазара на дървесина през последните две години

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения. С предложението се предвижда въвеждане на максимални размери на възнагражденията им.

Съгласно проекта, директорите на държавните предприятия ще получават до шест минимални работни заплати, директорите на териториалните поделения – до четири, а членовете на управителните съвети – до една минимална работна заплата. По този начин се цели единен подход при определянето на възнагражденията на ръководния състав в държавните горски предприятия.

Предложените промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на предприятията, вследствие на продължаващия спад на пазара на дървесина през последните две години. Те целят оптимизиране на разходите за работна заплата и по-ефективно управление на финансовите ресурси, както и по-добър баланс между разходите за управление и икономическите им резултати.