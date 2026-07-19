Тревата на веселието: Защо борагото заслужава място във вашата градина и ферма

От древно лечебно средство до модерен акцент в кулинарията – как да отгледате лесно полезната „краставична трева“

Познавате ли растението, което Плиний Стари е възхвалявал като лек срещу мъка и меланхолия? Това е борагото, известно у нас още като „бореч“ или „краставична трева“. Среща се диворастящо по поречията на реките и из планините ни, но произхожда от Средиземноморието и Мала Азия. Днес то се радва на голям интерес в цяла Европа като културно растение. Причината за това е невероятното съчетание от свеж вкус, лечебни свойства и красиви небесносини цветове, които могат да преобразят всяка трапеза.

Витаминен коктейл и естествен лек

Борагото е истинска съкровищница за здравето. В неговите листа и цветове се съдържат около 12 процента сухо вещество. Те са изключително богати на витамини, като съдържанието на витамин C е около 58 мг %, а на каротин е 7 процента. В тялото на растението се откриват и изключително ценните за човешкия организъм манган, силиций, желязо, калий, както и различни етерични масла. Благодарение на този богат състав, борагото притежава доказани противовъзпалителни, спазмолитични и успокояващи нервната система действия, заради което е наричано „трева на веселието“.

От градината до чинията: Кулинарно приложение

Поради ценните си свойства младите листа на растението се използват активно за храна, като са отлична добавка към свежи салати. Когато листата загрубеят, те могат да бъдат изсушавани и през зимата да се ползват като полезна подправка за супи и предястия. Самите красиви цветчета също намират място в кулинарията и могат да се поставят в изстудени напитки за освежаване.

Голям визуален ефект при сервиране се постига, ако при зареждането във формичките за лед се поставя по едно цветче. По този начин се получават много оригинални ледени кубчета с небесносиньо око, които веднага привличат вниманието на гостите.

Специфика на растението и изисквания към почвата

Борагото е едногодишно растение с дребни цветчета, които имат форма на петделна звездичка. Тяхната багра варира от небесносиня до синьо-виолетова. Семената са овални и черни, като се отличават с висока жизненост и запазват кълняемостта си до 3 години. Изискванията на борагото към околната среда не са големи. То е изключително непретенциозно и се развива добре на всички видове почви, въпреки че най-подходщи за него си остават добре дренираните терени.

Как да го отгледате лесно на балкона или терасата

Можете да отглеждате това ценно растение не само в голямата градина, но и на балкони или тераси. За целта трябва да го засаждате в саксии по едно растение или в по-дълги сандъчета по две или три растения. Важно изискване е почвената смес да бъде лека. Можете да я съставите сами, като смесите градинска почва и пясък в съотношение 3 към 1. Единствената ви основна задача след това ще бъде да поливате редовно, за да се радвате на бърз и успешен растеж.