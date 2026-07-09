МЗХ публикува за обществено обсъждане промени в нормативната уредба за лова и опазването на дивеча

Предлаганите промени са насочени към намаляване на административната тежест за ловците и кандидатите за ловци, улесняване на процедурите, повишаване на ефективността на контрола върху нарушенията и незаконното ловуване, както и към устойчивото управление на дивечовите ресурси

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, както и проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за неговото прилагане.

Предлаганите промени са насочени към намаляване на административната тежест за ловците и кандидатите за ловци, улесняване на процедурите, повишаване на ефективността на контрола върху нарушенията и незаконното ловуване, както и към устойчивото управление на дивечовите ресурси.

Сред основните предложения е възможността желаещите, които не са издържали изпита за придобиване право на лов или не са успели да се явят на определената дата, да положат повторно изпита в рамките на същата календарна година. Мярката цели по-голяма гъвкавост при организацията на изпитите и създаване на по-добри условия за придобиване на ловни права.

Предвижда се и облекчаване на процедурата за заверка на ловните билети. Ловците ще могат да я извършват самостоятелно по електронен път или чрез съответното ловно сдружение. Запазва се и възможността билетът да бъде заверяван и в държавните горски и ловни стопанства.

С промените се разширява обхватът на нарушенията, за които могат да бъдат налагани санкции, като се включват случаи, за които до момента не е била предвидена изрична административнонаказателна разпоредба.

Намалява се дневният отстрел на пъдпъдък, като максимално допустимият брой птици за един ловец се предвижда да бъде 10 на ден вместо досегашните 15. При организиран ловен туризъм дневната норма също се редуцира-от 30 на 10 птици. Промяната е заложена в проекта за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и е в съответствие с принципите на устойчивото управление на дивечовите ресурси. Целта е опазване на популацията на пъдпъдъка и гарантиране на неговото дългосрочно устойчиво ползване.

Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е 10 август 2026 г.

С тях можете да се запознаете тук и тук.