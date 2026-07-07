МЗХ и ЕБВР обсъдиха възможностите за развитие на напояването в България

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе работна среща с ръководителя на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за България Мануела Несъл. В нея участваха и заместник-министрите проф. Крум Неделков и Красимир Чакъров, както и представители на банката.

По време на разговора се дискутираха възможностите за сътрудничество между Министерството и ЕБВР в областта на хидромелиорациите, напояването и устойчивото управление на горските ресурси.

„Един от основните приоритети на настоящото ръководство на Министерството е възстановяването и модернизацията на хидромелиоративната инфраструктура у нас. Друг съществен приоритет е необходимостта от извършване на цялостна категоризация и инвентаризация на българските гори“, заяви министър Абровски. По думите му именно в тези направления съществува потенциал за развитие на сътрудничество.

От своя страна Мануела Несъл представи експертизата и опита на банката при реализирането на проекти в областта на напояването в Гърция и Сърбия. Тя обясни, че в двете страни се прилага различен подход като в Гърция залагат на публичното-частно партньорство, а в Сърбия на инвестиции от страна на държавата. Мануела Нелсън препоръча осъществяване на предварително предпроектно проучване за идентифициране на конкретните области за инвестиции и развитие на хидромелиоративната система.

Двете страни потвърдиха готовността си да продължат експертния диалог и да работят съвместно за намирането на устойчиви решения за развитието на хидромелиоративния сектор в България.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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