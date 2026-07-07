МЗХ и ЕБВР обсъдиха възможностите за развитие на напояването в България

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе работна среща с ръководителя на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за България Мануела Несъл. В нея участваха и заместник-министрите проф. Крум Неделков и Красимир Чакъров, както и представители на банката.

По време на разговора се дискутираха възможностите за сътрудничество между Министерството и ЕБВР в областта на хидромелиорациите, напояването и устойчивото управление на горските ресурси.

„Един от основните приоритети на настоящото ръководство на Министерството е възстановяването и модернизацията на хидромелиоративната инфраструктура у нас. Друг съществен приоритет е необходимостта от извършване на цялостна категоризация и инвентаризация на българските гори“, заяви министър Абровски. По думите му именно в тези направления съществува потенциал за развитие на сътрудничество.

От своя страна Мануела Несъл представи експертизата и опита на банката при реализирането на проекти в областта на напояването в Гърция и Сърбия. Тя обясни, че в двете страни се прилага различен подход като в Гърция залагат на публичното-частно партньорство, а в Сърбия на инвестиции от страна на държавата. Мануела Нелсън препоръча осъществяване на предварително предпроектно проучване за идентифициране на конкретните области за инвестиции и развитие на хидромелиоративната система.

Двете страни потвърдиха готовността си да продължат експертния диалог и да работят съвместно за намирането на устойчиви решения за развитието на хидромелиоративния сектор в България.