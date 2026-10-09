Зам.-министър Неделков: МЗХ насочва над 74 млн. евро допълнителен ресурс за екологични инвестиции в земеделието и преработката

Той допълни, че бюджетът за инвестиции в земеделските стопанства за опазване на околната среда, се увеличава с 27,6 млн. евро, с което общо той ще достигне до 112,25 млн. евро

Общ допълнителен финансов ресурс от над 74 млн. евро ще бъде насочен към екологични инвестиции в земеделските стопанства и преработвателните предприятия по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков по време на дискусионния форум „Бъдещето на българското земеделие – политики, конкурентоспособност и устойчивост“ в Пловдив.

Той допълни, че бюджетът за инвестиции в земеделските стопанства за опазване на околната среда, се увеличава с 27,6 млн. евро, с което общо той ще достигне до 112,25 млн. евро. „С 47,1 млн. евро ще бъде увеличен и ресурсът за екологични инвестиции в преработката, с което бюджет по интервенцията става 117,36 млн. евро. Средствата ще дадат възможност на повече земеделски производители и преработватели да инвестират в модерни технологии, по-ефективно използване на ресурсите и адаптиране към климатичните промени“, изтъкна заместник-министър Неделков. По думите му инвестициите са ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността на сектора. „Искаме средствата да се превръщат в реални възможности за развитие на стопанствата“, подчерта още той.

Проф. д-р Неделков акцентира и върху предстоящото начало на плащанията по Кампания 2026.

Той обяви, че те ще стартират на 20 октомври, като първи средствата ще получат животновъдите по интервенцията „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“. Предвиденият ресурс е над 20 млн. евро. Той бе категоричен, че устойчивото развитие на сектора изисква и дългосрочна перспектива.

Заместник-министърът посочи още, че в тази връзка България продължава да отстоява необходимостта от достатъчен финансов ресурс за земеделието, по-голяма предвидимост за производителите, гъвкавост за държавите членки и реално намаляване на административната тежест в рамките на Общата селскостопанска политика след 2027 г. „Европейската политика трябва да отчита националните специфики и да осигурява ефективна защита на земеделските производители при кризи“, категоричен бе той.

Проф. Неделков запозна присъстващите и с промените в нормативната уредба, по която работи екипът на Министерството на земеделието и храните. „Имаме много амбициозна управленска програма, която включва промени в Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига и изцяло нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, с цел привеждане на националната правна рамка в съответствие с правото на Европейския съюз. Сроковете, с които сме се ангажирали в нашата програма, ще бъдат спазени“, заяви заместник-министърът.

Проф. д-р Неделков изрази увереност, че днешната дискусия в Пловдив ще допринесе за намирането на конкретни решения за развитието на конкурентоспособно и устойчиво българско земеделие.

В дискусионния форум участие взе и заместник-председателят на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Тодор Джиков. Той съобщи, че се предвиждат промени в ключови за земеделските производители нормативни актове. Сред тях са Законът за кооперациите и нов Закон за поземлените отношения.