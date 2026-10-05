Зам.-министър Неделков: Започват плащанията към земеделските стопани по Кампания 2026

Допълнителни 1,8 млн. евро са осигурени за подкрепа на животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни

Започват плащанията към земеделските стопани по Кампания 2026, като първо ще бъдат изплатени средствата по преходната национална помощ за говеда, овце-майки и кози-майки с утвърден бюджет от общо 20,7 млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването през уикенда на изложението „Ден на българския производител – Сливен 2026“.

Той каза още, че допълнителни 1,8 млн. евро са осигурени за подкрепа на животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни.

Подпомагането е в размер до 8 евро за едно животно за стопанин, чийто животновъден обект попада в населените места с въведени ограничителни мерки.

„По извънредния „de minimis“ за стопаните в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, който е с бюджет от 42,6 млн. евро, приемът приключи на 2 октомври. По него са подадени 20 хил. заявления за подпомагане, с цел компенсиране на част от разходите на фермерите“, съобщи заместник-министърът.

Той поздрави участниците в изложението, като посочи, че събитието събира на едно място традициите, съвременните практики и постиженията на българското животновъдство. Проф. Неделков каза още, че развитието на сектора е свързано с отговорността да се спазват изискванията на европейския и българския пазар за безопасни храни, доказан произход и високо качество.

„Политиката на Министерството на земеделието и храните е насочена към по-добри условия за работа на фермерите, ефективно здравеопазване на животните и предвидима финансова подкрепа“, отбеляза той. Заместник-министърът бе категоричен, че за ръководния екип на МЗХ е важно българските производители да имат условия за развитие на стопанствата си, да бъдат конкурентоспособни и да намират реализация за своята продукция.

Събитието е организирано от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. На изложбените площи бяха представени около 200 животни от над 15 породи от българското говедовъдство, биволовъдство и коневъдство, както и овчарски кучета.

В рамките на изложението заместник-министър Неделков връчи наградите в различни категории на конкурса, на които са отличени постиженията на стопаните, отглеждащи елитни породи биволи и говеда.