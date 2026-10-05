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Зам.-министър Неделков: Започват плащанията към земеделските стопани по Кампания 2026

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Допълнителни 1,8 млн. евро са осигурени за подкрепа на животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни

Започват плащанията към земеделските стопани по Кампания 2026, като първо ще бъдат изплатени средствата по преходната национална помощ за говеда, овце-майки и кози-майки с утвърден бюджет от общо 20,7 млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването през уикенда на изложението „Ден на българския производител – Сливен 2026“.

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Допълнителни 1,8 млн. евро са осигурени за подкрепа на животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животниПодпомагането е в размер до 8 евро за едно животно за стопанин, чийто животновъден обект попада в населените места с въведени ограничителни мерки.

Той каза още, че допълнителни 1,8 млн. евро са осигурени за подкрепа на животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни.

Подпомагането е в размер до 8 евро за едно животно за стопанин, чийто животновъден обект попада в населените места с въведени ограничителни мерки.

„По извънредния „de minimis“ за стопаните в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, който е с бюджет от 42,6 млн. евро, приемът приключи на 2 октомври. По него са подадени 20 хил. заявления за подпомагане, с цел компенсиране на част от разходите на фермерите“, съобщи заместник-министърът.

Той поздрави участниците в изложението, като посочи, че събитието събира на едно място традициите, съвременните практики и постиженията на българското животновъдство. Проф. Неделков каза още, че развитието на сектора е свързано с отговорността да се спазват изискванията на европейския и българския пазар за безопасни храни, доказан произход и високо качество.

„Политиката на Министерството на земеделието и храните е насочена към по-добри условия за работа на фермерите, ефективно здравеопазване на животните и предвидима финансова подкрепа“, отбеляза той. Заместник-министърът бе категоричен, че за ръководния екип на МЗХ е важно българските производители да имат условия за развитие на стопанствата си, да бъдат конкурентоспособни и да намират реализация за своята продукция.

Събитието е организирано от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. На изложбените площи бяха представени около 200 животни от над 15 породи от българското говедовъдство, биволовъдство и коневъдство, както и овчарски кучета.

В рамките на изложението заместник-министър Неделков връчи наградите в различни категории на конкурса, на които са отличени постиженията на стопаните, отглеждащи елитни породи биволи и говеда.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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