Зам.-министър проф. Палигоров: Обединяването на фермерите е ключово за конкурентоспособността им на пазарите

Опитваме се да осигурим условия, така че нашите производители да са в по-силна позиция в преговарянето и естествено да защитим разходите, които фермерът прави за производството на добавената стойност, заяви заместник-министърът на земеделието и храните

„За Министерството на земеделието и храните е от изключителна важност да създаваме непрекъснато условия фермерите и потребителите на земеделска продукция да се чувстват комфортно, да се чувстват удобно и да не създаваме условия за противоречия. Това е в основата и на политиката, която ние осъществяваме с цел поощряване създаването на добавената стойност в земеделието, което води до по-голяма сигурност.“

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров във встъпителните си думи по време на форума „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз в София.

Той подчерта, че основна цел на прилаганите от Министерството на земеделието и храните политики е българските производители да останат конкурентни и в бъдеще да имат превъзходство.

Акцент в изказването му беше и необходимостта от обединяване и коопериране на фермерите, за да не са в слаба позиция както на националните, така и на международните пазари.

„Опитваме се да осигурим условия, така че нашите производители да са в по-силна позиция в преговарянето и естествено да защитим разходите, които фермерът прави за производството на добавената стойност. Тук задължително трябва да създадем условия стопанствата да се модернизират и да се създадат условия те да стават по-ефективни и конкурентоспособни“, посочи още зам.-министърът.

„Това е всъщност основата на получаване на по-висока добавена стойност и за нас в Министерството на земеделието и храните е важно продължаването на диалога между всички заинтересовани участници, така че всеки участник да е удовлетворен от добавената стойност. Това е всъщност основата на стабилността, за която говорим“, посочи той, като подчерта значението на дебата за пазара и начина, по който земеделската продукция трябва да стигне по-бързо по къса верига до потребителите.

Специален акцент в дебатите по панелите, в които взе участие зам.-министърът, беше и темата за достоверността на документите за внос на земеделска продукция от трети страни и необходимостта от постоянен контрол и изсветляване на сектора.

Зам.-министър Палигоров информира, че се извършват проверки на вносните документи, така че да не се ощетява фискът, както и да не се уронват интересите на българските производители и потребители.