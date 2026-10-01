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Зам.-министър проф. Палигоров: Обединяването на фермерите е ключово за конкурентоспособността им на пазарите

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Опитваме се да осигурим условия, така че нашите производители да са в по-силна позиция в преговарянето и естествено да защитим разходите, които фермерът прави за производството на добавената стойност, заяви заместник-министърът на земеделието и храните

„За Министерството на земеделието и храните е от изключителна важност да създаваме непрекъснато условия фермерите и потребителите на земеделска продукция да се чувстват комфортно, да се чувстват удобно и да не създаваме условия за противоречия. Това е в основата и на политиката, която ние осъществяваме с цел поощряване създаването на добавената стойност в земеделието, което води до по-голяма сигурност.“

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Опитваме се да осигурим условия, така че нашите производители да са в по-силна позиция в преговарянето и естествено да защитим разходите, които фермерът прави за производството на добавената стойност, заяви заместник-министърът на земеделието и хранитеТой подчерта, че основна цел на прилаганите от Министерството на земеделието и храните политики е българските производители да останат конкурентни и в бъдеще да имат превъзходство.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров във встъпителните си думи по време на форума „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз в София.

Той подчерта, че основна цел на прилаганите от Министерството на земеделието и храните политики е българските производители да останат конкурентни и в бъдеще да имат превъзходство.

Акцент в изказването му беше и необходимостта от обединяване и коопериране на фермерите, за да не са в слаба позиция както на националните, така и на международните пазари.

„Опитваме се да осигурим условия, така че нашите производители да са в по-силна позиция в преговарянето и естествено да защитим разходите, които фермерът прави за производството на добавената стойност. Тук задължително трябва да създадем условия стопанствата да се модернизират и да се създадат условия те да стават по-ефективни и конкурентоспособни“, посочи още зам.-министърът.

„Това е всъщност основата на получаване на по-висока добавена стойност и за нас в Министерството на земеделието и храните е важно продължаването на диалога между всички заинтересовани участници, така че всеки участник да е удовлетворен от добавената стойност. Това е всъщност основата на стабилността, за която говорим“, посочи той, като подчерта значението на дебата за пазара и начина, по който земеделската продукция трябва да стигне по-бързо по къса верига до потребителите.

Специален акцент в дебатите по панелите, в които взе участие зам.-министърът, беше и темата за достоверността на документите за внос на земеделска продукция от трети страни и необходимостта от постоянен контрол и изсветляване на сектора.

Зам.-министър Палигоров информира, че се извършват проверки на вносните документи, така че да не се ощетява фискът, както и да не се уронват интересите на българските производители и потребители.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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