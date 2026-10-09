Силен старт на ловния сезон: Три елена с над 251 точки по CIC

Трофеите от „Черни Лом“, „Преслав“ и „Дунав“ показват високия потенциал на българските ловни стопанства

Три капитални трофея от благороден елен с оценки над 251 точки по CIC са добити още в началото на ловния сезон. Резултатите са сред редките в световен мащаб и подчертават високия трофеен потенциал на българските ловни стопанства.

Най-висока оценка получава трофеят от ДЛС „Черни Лом“ – Попово – 251,97 точки по CIC, при тегло от 14,93 кг.

Само с няколко десети след него е трофеят от ДЛС „Преслав“, който е оценен на 251,57 точки и тежи 13,52 кг. Третият впечатляващ резултат е от ДЛС „Дунав“ – 251,21 точки, при тегло на трофея 13,85 кг.

Три стопанства с резултат над 251 точки

Събирането на три трофея с толкова високи оценки още в началото на сезона е показателно за състоянието на благородния елен в стопанствата. Резултатите са свързани с последователното управление на вида, селекционния отстрел и дългогодишните грижи за дивечовите популации.

Положителната тенденция се потвърждава и от данните от таксацията. Запасите от благороден елен нарастват трайно от 2003 г. насам, което показва устойчиво развитие на популацията.

Високата численост сама по себе си обаче не е единственият показател за успешното стопанисване. Появата на екземпляри с изключителни трофейни качества показва и подобряване на качествения състав на популацията.

Потенциалът на българските ловни стопанства

Благородният елен е сред най-ценните видове едър дивеч, а отглеждането на животни с висок трофеен потенциал е резултат от дългогодишна работа. Поддържането на подходяща численост, добрата хранителна база, селекционният подход и опазването на местообитанията са сред ключовите фактори за развитието на вида. Трите трофея над 251 точки по CIC дават сериозна заявка за силен сезон и още веднъж показват потенциала на българските ловни стопанства да произвеждат трофеи от най-висок клас.