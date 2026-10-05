Стартира вторият прием за млади земеделски стопани с бюджет от над 115 млн. евро

Всеки одобрен кандидат може да получи 60 000 евро безвъзмездна финансова помощ

Стартира вторият прием на заявления по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Осигуреният ресурс по него е в размер на малко над 115 млн. евро.

Всеки одобрен кандидат може да получи 60 000 евро безвъзмездна финансова помощ. Средствата се изплащат на два етапа- 30 000 евро след одобрение на заявлението и сключване на административния договор и още 30 000 евро след изпълнение на бизнес плана.

Подкрепата е насочена към млади хора, които започват самостоятелна земеделска дейност и поемат управлението и развитието на собствено стопанство.

Допустими са физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност, които са регистрирани за първи път като земеделски стопани и отговарят на определените условия.

Кандидатите трябва да имат стопанство с икономически размер над 8 000 евро и до 30 000 евро включително, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Те трябва да представят петгодишен бизнес план, като заложените дейности и планираното развитие да бъдат реализирани в рамките на 24 месеца.

Сред ключовите изисквания е увеличаване на икономическия му размер с най-малко 4 000 евро СПО. За стопанства, които увеличават размера си само чрез пчелни семейства или едри и дребни преживни животни за мляко или месо, е предвиден по-нисък праг от 2 500 евро СПО.

Подкрепата е обвързана и с реални инвестиции. В бизнес плана трябва да има инвестиции в дълготрайни материални активи на стойност най-малко 7 500 евро, или 25% от размера на първото плащане.

При подбора ще се дава приоритет на чувствителните сектори и на биологичното производство. Предимство ще имат и проекти за цифровизация, опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени, както и кандидати с образование в областта на селското стопанство.

Кандидатстването се извършва изцяло електронно, чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) с квалифициран електронен подпис. Заявления ще се подават до 2 ноември 2026 г. включително.

Пълният пакет документи по Насоките за кандидатстване е публикуван на официалната интернет страница на Стратегическия план – sp2023.bg, както и в СЕУ.