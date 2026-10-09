Министър Абровски: Плащанията към земеделските производители по Кампания 2026 ще стартират от 20 октомври

Той посочи, че индикативният график за предстоящите плащания по Кампания 2026 е изготвен и предстои да бъде публикуван следващата седмица на сайта на Държавен фонд „Земеделие“

Плащанията към земеделските производители по Кампания 2026 ще стартират от 20 октомври. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на дискусионния форум „Бъдещето на българското земеделие – политики, конкурентоспособност и устойчивост“ в Пловдив.

Той посочи, че индикативният график за предстоящите плащания по Кампания 2026 е изготвен и предстои да бъде публикуван следващата седмица на сайта на Държавен фонд „Земеделие“. „До края на октомври по сметките на производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат наредени авансовите плащания по обвързаното подпомагане. ДФЗ ще извърши плащания по над 40 интервенции до края на настоящата година“, допълни още Пламен Абровски. Земеделският министър подчерта, че стопаните трябва да имат предвидимост и яснота за подкрепата, на която могат да разчитат.

Като ключов фактор за устойчивостта на сектора той открои и напояването.

Аграрният министър припомни, че по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура, чрез които се очаква да бъде осигурена възможност за напояване на още 400 хил. дка. Пламен Абровски съобщи, че към настоящия момент осем от проектите се очаква да бъдат завършени до края на 2026 г. „Без надеждна напоителна инфраструктура трудно можем да говорим за устойчиво производство. Това са конкретни резултати, а не просто намерения на хартия“, изтъкна министър Абровски.

Той акцентира и върху работата по новия закон за кооперирането, с който ще се създадат реални стимули за доброволно обединяване на земеделските производители, както и да се осигури на стопаните по-силна позиция при договарянето и реализацията на продукцията им. „Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи“, каза в заключение министър Абровски.

Областният управител на Пловдив Георги Янев, под чийто патронаж се провежда форумът, подчерта значението на региона за българското земеделие и хранителната индустрия.

В събитието участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова, заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Димитър Горов, представители на Българската агенция по безопасност на храните, изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева и експерти от Министерството на земеделието и храните. В него се включиха близо 200 земеделски производители от региона.