МЗХ предлага 253 щата по-малко за Селскостопанската академия

Проектите предвиждат съкращения и в ДФ „Земеделие“ и БАБХ – според разчетите общо 607 щатни бройки в осем структури

Селскостопанската академия е структурата с най-голямо предвидено намаление на щатната численост в първия етап на административната реформа в системата на Министерството на земеделието и храните. Предложението е числеността ѝ да бъде намалена с 253 щатни бройки – от 2529 на 2276.

Промените са част от пакет проекти за преструктуриране на администрацията и второстепенните разпоредители с бюджет към земеделското ведомство. Проектите са публикувани за обществено обсъждане, като срокът за представяне на становища е 2 ноември 2026 г.

Наред със Селскостопанската академия сериозно намаляване на числеността е предвидено и в две от ключовите структури в системата – Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните.

120 щата по-малко в ДФ „Земеделие“

За Държавен фонд „Земеделие“ е публикуван отделен проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник. В него е записано, че числеността на персонала в организационните структури на фонда се определя на 1546 щатни бройки. Според публикуваните разчети промяната представлява намаление със 120 щатни бройки. Проектът е публикуван на 1 октомври 2026 г., а общественото обсъждане приключва на 2 ноември 2026 г.

100 щата по-малко в БАБХ

Промени са предвидени и за Българската агенция по безопасност на храните, като според публикуваните разчети се предлага числеността й да бъде намалена със 100 щатни бройки. БАБХ е сред ключовите структури в системата на земеделското ведомство и осъществява официалния контрол по безопасността на храните, здравеопазването и хуманното отношение към животните, растителното здраве и други направления по хранителната верига.

607 щатни бройки по-малко в осем структури

Според публикуваните разчети първият етап на административната реформа обхваща осем структури.

Освен ССА, ДФЗ и БАБХ, се предвижда намаляване на числеността с:

86 щатни бройки в областните дирекции „Земеделие“;

37 щатни бройки в Министерството на земеделието и храните;

5 щатни бройки в Националната служба за съвети в земеделието;

5 щатни бройки в Центъра за оценка на риска по хранителната верига;

1 щатна бройка в Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Заедно с предвидените промени в ССА, ДФЗ и БАБХ общото намаление според тези разчети възлиза на 607 щатни бройки. Само трите най-големи структури – Селскостопанската академия, ДФ „Земеделие“ и БАБХ – формират 473 от предвидените 607 щатни бройки.

ССА е с най-голямото намаление

При Селскостопанската академия предложеното намаление е с 253 щатни бройки, което е около 10% спрямо досегашната численост. Действащият устройствен правилник определя общата численост на персонала на ССА на 2529 щатни бройки. В структурата са включени научни институти и центрове, Националният земеделски музей и Държавно предприятие „Научно-производствен център“. Предвидената промяна в числеността е част от по-широкото преструктуриране на системата на Академията и администрацията в земеделския сектор.

Реформата все още не е окончателна

Важно е да се подчертае, че към момента става дума за проекти на нормативни актове, а не за вече извършени съкращения. Предложенията са в процедура на обществено обсъждане и могат да бъдат променени преди окончателното приемане на съответните актове. При ДФ „Земеделие“ например проектът предвижда нова численост от 1546 щатни бройки. След приключването на общественото обсъждане предложенията предстои да бъдат разгледани и приети по установения нормативен ред.

Източници: Министерство на земеделието и храните – проекти на нормативни актове; проект за изменение на Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“; Устройствен правилник на Селскостопанската академия.