Министър Шишков: В рамките на година пътят Мездра – Ботевград ще бъде завършен

Строителите се върнаха на АМ „Хемус“, предстои активизиране по всички обекти в Северна България

В рамките на една година пътят Мездра – Ботевград ще бъде завършен. Провел съм няколко срещи със строителната фирма, имаме направен график, отстранихме проблемните процедури и считам, че за този срок работата ще бъде завършена. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който инспектира строителните дейности в участъка. Той подчерта, че държавата като възложител също има вина затова скоростният път да се строи вече 7 години.

„По пътя в последните години не се работеше – преработваха се проекти, подробни устройствени планове. Бавна бе и реакцията на държавата след активирането на свлачището. Трябваше по-бърза и адекватна реакция“, коментира арх. Шишков. По думите му вероятно и строителят има вина, но основната е на възложителя, защото той трябва да гони срокове и да създава условия за работа. „При непредвидени ситуации, забавени управленски и технически решения – а тук имаме симбиоза от двете – се случва това“, подчерта той. И напомни, че като служебен министър преди 4 години е трябвало спешно да одобри промени в подробния устройствен план, за да може пътните възли да не са на едно ниво.

Той бе категоричен, че ситуацията вече е променена и се работи активно. „Има по-сериозно оживление по обекта, защото когато сложим ясни срокове и се знае, че държавата ще изпълни ангажиментите си, строителите са спокойни и се връщат на площадката“, коментира регионалният министър. И подчерта, че въпреки ремонтите участъкът повече няма да се затваря за движение. Той информира, че свлачището ще бъде укрепено с изграждането на полутунел. Ситуацията е подобна на свлачището на АМ „Струма“ в района на Железница, където също се изгради подобно съоръжение. „То е факт и магистрала „Струма“ беше пусната в експлоатация. Тогава се активизирахме, направихме изключително бързо проекта и решихме проблема“, напомни министърът.

Арх. Шишков коментира още, че колкото повече време продължава един строеж, толкова по-скъп става.

На този етап не е ясно с колко ще се оскъпи строителството на участъка. По-важното в случая обаче е работата да завърши по-бързо, защото хората в този регион се измъчиха. Средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, тъй като пътят е приоритетен обект. „Изграждането на инфраструктурата в Северна България е приоритет за правителството и тепърва предстои активизиране по редица проекти“, коментира още арх. Шишков. В тази връзка той съобщи, че е завършено и строителството на пътния възел при Ботевград. В петък е минала проверката на приемателната комисия, като всеки момент се очаква разрешението за ползване.

Преговорите за продължаване строителството на АМ „Хемус“ вече са на финала и строителите се връщат на обекта. ДНСК вече извършва проверки, които ще са ежемесечни, за качеството на строителството и протоколите за скрити работи, за да сме сигурни, че работата върви качествено и в срок. Ремонтира се и пътят от Враца към Видин, който приключи буквално за месец, въпреки че хората не вярваха. Строи се активно и обходният път на Кресна. За останалата част от липсващата АМ „Струма“ се процедират устройствени планове и се отчуждават имоти. Догодина ще започне ремонт и на пътя от Враца за АЕЦ „Козлодуй“.

„За мен е изключително важно сред толкова проблеми в държавата да сме сред хората, да бъдем в общините, да бъдем на строителните обекти, за да ги видя на място. Държавата вече функционира по един нормален начин. Мисля, че ще намерим подхода заедно, така че да върнем строителите, да върнем спокойствието в строителния сектор. Те пък трябва да покажат, че са професионалисти, защото до този момент отношенията им с държавата излизаха наяве и всички говорехме за едни други проблеми в строителния сектор и мисля, че съвсем скоро всички ще разберете“, коментира още той.