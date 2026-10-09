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БАБХ не допусна в страната 23 кучета без задължителните идентификационни и ветеринарни документи

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна на територията на страната 23 кучета, влизащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина“, след като при граничния контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждане от трета държава.

Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар. При проверката е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване. Освен това животните са били без инжектируеми транспондери (микрочипове) и без ветеринарни здравни сертификати.

Съставен е протокол за разпореждане за връщане, с който те са върнати на територията на Република Сърбия.

БАБХ осъществява постоянен контрол при движението и въвеждането на животни през граничните контролни пунктове, като не допуска на територията на страната животни, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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