Зам.-министър Неделков: 765 бенефициенти са кандидатствали за близо 46 млн. евро по новата интервенция „Биологично животновъдство“

Заявената площ е близо 89 хил. хектара, а животните надхвърлят 88 хил., съобщи зам.-министър проф. Крум Неделков при откриването на Националния Био Фест в Ямбол

765 бенефициенти са кандидатствали за подпомагане по новата интервенция „Биологично животновъдство“, като заявената площ е близо 89 хил. хектара, а животните надхвърлят 88 хил. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на Националния Био Фест 2026 в Ямбол. Заявената сума за подпомагане е близо 46 млн. евро.

Зам.-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и проф. Крум Неделков официално откриха събитието . То е част от инициативите на Министерството за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. В рамките на Националния Био Фест се представя разнообразие от продукти на българското биологично производство, като форумът ще даде възможност и за директна среща между производители и потребители.

В приветствието си зам.-министър Крум Неделков постави акцент върху ролята на биологичното животновъдство за устойчивото развитие на сектора, поддържането на пасищата и съхраняването на традиционните автохтонни български породи. Той посочи, че тази година за първи път се прилага нова интервенция „Биологично животновъдство“, което е важна стъпка в подкрепата за стопаните, избрали този начин на производство. По думите му интересът към интервенцията показва, че има фермери, които виждат перспектива в това направление.

Проф. Неделков каза още, че за Кампания 2026 г. са кандидатствали 765 бенефициенти със заявена площ от близо 89 хил. хектара и над 88 хил. животни, а заявената сума за подпомагане е близо 46 млн. евро.

„Зад тези числа стоят хора, които всеки ден полагат усилия да произвеждат качествена храна и да съхраняват традициите на българското животновъдство“, отбеляза зам.-министърът. Той увери, че една от целите на Министерството е да продължи да създава условия за развитието на сектора и да подкрепя стопаните, които избират устойчиви практики и високи стандарти на производство.

От своя страна зам.-министър Чакъров акцентира положителните тенденции в развитието на биологичното производство в България през последните години и по отношение на площите, които са обект на контрол. Той подчерта, че българското биологично производство се утвърждава като производител на качествени продукти не само на национално, но и на европейско ниво. „През миналата година България получи награда от Европейския съюз за българския биопроизводител „Биоферма Розино“ като най-добър фермер жена. Тази година България отново е лауреат, като „Био България“ получи отличие за най-добър преработвател в Европейския съюз“, отбеляза зам.-министърът.

По думите му получените отличия показват, че съвместните усилия за развитие и популяризиране на биологичното производство дават резултат. Зам.-министър Чакъров изрази увереност, че чрез съвместните усилия на институциите и производителите биологичното производство ще продължи да се утвърждава като сектор, който произвежда качествена храна не само за България и Европа, но и за световните пазари.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански благодари на Министерството на земеделието и храните, че именно градът е домакин на Националния Био Фест през тази година. По време на трите фестивални дни гостите могат да се запознаят с продуктите на близо 20 сертифицирани български биопроизводители, които предлагат масла, ядки и тахани, грозде и вино, мед, както и продукти от роза и лавандула.