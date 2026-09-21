Стартират приеми по три процедури за компенсация в сектор „Рибарство“ заради кризата в Близкия изток

Допустимият период на подпомагане и по трите процедури е от 1 март до 31 декември 2026 г.

Приемите на проектни предложения по три процедури за компенсация на икономически засегнатите оператори в сектор „Рибарство“ заради сътресенията на пазара, предизвикани от кризата в Близкия изток, стартираха. Процедурите са по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. (ПМДРА) и обхващат подсекторите „Риболов“, „Аквакултури“ и „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“. Подкрепата е предназначена за компенсиране на пропуснати доходи и допълнителни разходи, произтичащи от пазарните смущения вследствие на кризата в Близкия изток. Допустимият период на подпомагане и по трите процедури е от 1 март до 31 декември 2026 г.

По процедура „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Риболов“ е предвиден общ бюджет от 1 500 000 евро. Компенсациите са предназначени за оператори в стопанския риболов-собственици или наематели на риболовни кораби, като се предоставят за повишаването на разходите за гориво и персонал.

По процедура „Предлагане на пазара- компенсации-подсектор „Аквакултури“ е осигурен ресурс от 3 500 000 евро. Подкрепата е насочена към стопанствата, заети с производство на аквакултури, като се компенсира увеличението на разходите за фуражи, електроенергия и персонал.

За предприятията, преработващи продукти от риболов и аквакултури, е отворена процедура „Предлагане на пазара- компенсации- подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“. Общият бюджет по нея е 5 084 055,71 евро. Компенсациите се предоставят за повишаването на разходите за електроенергия, възнаграждения на персонала и суровини.

Общият ресурс по трите процедури възлиза на 10 084 055,71 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по всяка от трите процедури е 300 000 евро. Общият размер на компенсацията на един бенефициент по различните подсектори не може да надхвърля 540 000 евро. Приемът и по трите процедури ще се проведе на три етапа. Крайният срок за подаване на проектните предложения при първия прием е до 17:00 часа на 18 октомври 2026 г., при втория – до 17:00 часа на 17 ноември 2026 г., а при третия – до 17:00 часа на 17 декември 2026 г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН), модул „Е-кандидатстване“, с квалифициран електронен подпис (КЕП).

С пълния пакет от документи и условията за кандидатстване по процедурата можете да се запознаете тук:

Процедура № BG14MFOP001-2.015 „Предлагане на пазара-компенсации-подсектор „Риболов“-https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/0cbfcb31-af33-4ccb-8a0a-a7f4208296b9.

Процедура № BG14MFPR001-2.016 „Предлагане на пазара-компенсации-подсектор „Аквакултури“-https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/a7cc4771-8820-4b62-a188-40b4cc443aa8.

Процедура № BG14MFPR001-2.017 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“ – https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/785eaeb6-6137-4e0d-b6d3-a0efcb4970ee.