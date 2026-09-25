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БАБХ отхвърли над два тона кисело мляко на ГКПП „Гюешево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над 2  тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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