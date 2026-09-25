БАБХ отхвърли над два тона кисело мляко на ГКПП „Гюешево“

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.