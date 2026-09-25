България укрепва превенцията и готовността за реакция при горски пожари

Проект по линия на инструмента TAFF на ЕС ще подобри ранното откриване, координацията и планирането на мерките за защита на горите

„Горските пожари са сред най-сериозните предизвикателства пред опазването на българските гори. А когато говорим за тях, най-важни са действията преди възникването на пожара – превенцията, добрата подготовка, ранното откриване и способността за бърза и ефективна реакция. Именно те дават възможност рискът и последиците да бъдат ограничени. В този контекст проектът е важна възможност да надградим съществуващите практики и да укрепим капацитета на компетентните институции. Подходът, основан на доказателства и на трансфера на опит от Европейския съюз, ще позволи решенията да бъдат съобразени с конкретните условия и потребности на страната.“

Това подчерта в изказването си заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров при откриването на Встъпителен семинар по проект за превенция на горските пожари в България.

Проектът е финансиран по линия на инструмента TAFF на ЕС и се администрира от Световна банка. В него участват заинтересовани страни от структурите на Министерство на земеделието и храните, държавните горски предприятия, Изпълнителна агенция по горите и регионалните й структури, както и представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Министерство на околната среда и водите, Лесотехническия университет, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствената организация WWF.

„Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са подобряване на наблюдението и ранното откриване, по-добро инвестиционно планиране в земеделието и горското стопанство и повишаване на готовността и координацията при реакция. Съществено място заема и работата с обществото – повишаването на осведомеността и насърчаването на отговорно поведение, тъй като значителна част от горските пожари са свързани с човешка дейност“, посочи още зам.-министър Палигоров. В този контекст той постави специален акцент върху усилията за превенция на фона на климатичните промени, както и върху необходимостта от съгласуване на усилията и добро планиране на мерките, когато се стигне до необходимост от бързи действия и намеса на терен от страна на всички заинтересовани страни.

„Вярвам, че обменът на експертиза и опит ще доведе до решения с практическа стойност с дългосрочен ефект“, подчерта зам.-министър Палигоров. „Предстои ни работа, която има пряко значение за опазването на горите, природата и сигурността на хората. Нека използваме тази възможност, за да изградим по-добра подготовка, по-добра координация и по-ефективни действия още преди да възникне пожар“, призова заместник-министърът.