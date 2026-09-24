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До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това стана възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.

Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал. „Той ще бъде насочен към фондове за растеж; технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech); инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“, както и фондове за отбраната и технологиите с двойна употреба“, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Народното събрание. В този ресурс са включени и възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ в размер на 48,4 млн. евро, чието добавяне към рециклирания ресурс от JEREMIE е предмет на днешното пето изменение на споразуменията. Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от ЕИФ.

„С ратифицирането на споразуменията се гарантира използването на средствата, възстановени по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“, за прилагане на нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики за подкрепа на иновациите, конкурентоспособността, развитието на стартиращи и разрастващи се предприятия и насърчаването на инвестициите в стратегически сектори“, стана ясно още от думите на министъра.

Ратифицирането на споразуменията не изисква предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет. Припомняме, че JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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