До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании

Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това стана възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.

Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал. „Той ще бъде насочен към фондове за растеж; технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech); инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“, както и фондове за отбраната и технологиите с двойна употреба“, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Народното събрание. В този ресурс са включени и възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ в размер на 48,4 млн. евро, чието добавяне към рециклирания ресурс от JEREMIE е предмет на днешното пето изменение на споразуменията. Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от ЕИФ.

„С ратифицирането на споразуменията се гарантира използването на средствата, възстановени по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“, за прилагане на нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики за подкрепа на иновациите, конкурентоспособността, развитието на стартиращи и разрастващи се предприятия и насърчаването на инвестициите в стратегически сектори“, стана ясно още от думите на министъра.

Ратифицирането на споразуменията не изисква предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет. Припомняме, че JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.