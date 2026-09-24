„Био България“ спечели наградата за най-добро европейско предприятие на EU Organic Awards 2026

Българската компания спечели наградата за най-добро МСП за преработка на биологични храни на тазгодишните награди на ЕС за биологично производство

Българската компания „Био България“, позната с марката „Хармоника“, спечели наградата за най-добро малко или средно предприятие за преработка на биологични храни в петото издание на наградите на Европейския съюз за биологично производство (EU Organic Awards), посочи в прессъобщение Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), цитиран от БТА.

След като се нареди сред тримата финалисти в категорията, „Био България“ зае първото място като най-добра фирма за преработка на биологични храни в ЕС, изпреварвайки испанската „Кантеро де Летур“ (Cantero de Letur) и австрийската „Генускоарл“ (Genusskoarl). Победителите в петото издание на наградите на ЕС за биологично производство бяха обявени на официална церемония в Брюксел вчера, когато се отбеляза Денят на биологичното производство в ЕС.

„Био България“ е компания за биологични храни, която подкрепя късите вериги на доставки, справедливата търговия и развитието на местните общности, се уточнява с съобщението на ЕИСК. През изминалото десетилетие фирмата е помогнала на десетки български биологични земеделски производители да си осигурят стабилни пазари. Освен чрез своите продукти, компанията насърчава образованието, поддържа достъпни цени на биологичните храни и превръща отпадъците в ценни продукти. Тази година наградите на ЕС за биологично производство са седем и се връчват в шест категории, поясни на официалната си страница Европейската комисия.

Наградата за най-добро малко или средно предприятие (МСП) за преработка на биологични храни се присъжда на „Био България“ (Хармоника) от България.

„Био България“ е българска компания за биологични храни, основана през 2016 г., с 47 служители и повече от 30 партньорски продукта. Тя подкрепя местните производители на биологични продукти чрез стабилни пазари и къси вериги на доставки, като същевременно насърчава справедливата търговия, храните на достъпни цени и ясния произход на продуктите. Компанията също така насърчава биологичните храни чрез училищата и медиите и подкрепя кръговата икономика.

Наградата за най-добър биологичен земеделски стопанин (жена) се присъжда на Кей О‘Съливан от Ирландия, която управлява органичната ферма „Глин“ (Glynn Organic Farm) – животновъдно стопанство с площ 63 хектара с говеда и овце, сертифицирана като биологична от 16,5 години.

За „Най-добър производител на биологични продукти (мъж)“ е избран Ханс Ерик Йоргенсен от Дания, който управлява смесена биологична ферма от 350 хектара със свине, едър рогат добитък, кокошки носачки и разнообразни култури, сертифицирана за биологично производство от 19 години.

Призът за най-добър биологичен ресторант/услуга за хранене за „Цотер Шоколаде“ (Zotter Schokolade) в Австрия, а за най-добър търговец на дребно на органични храни – „„Босхамерш Хоф“ (Boßhammersch Hof) от Германия.

Наградата за най-добър органичен град се присъжда на Кюсак-Фор-Медок във Франция – град с 2326 жители, който предлага 50 процента биологични продукти в училищните столове чрез пионерска общинска служба за земеделие. За най-добър биологичен регион/биообласт е избран „Дистрето Сардиния Био“ (Distretto Sardegna Bio) в Италия. Създаден през 2021 г., „Сардиния Био“ е най-големият биорайон в Италия, обхващащ 24 090 квадратни километра и включващ 2600 предприятия за биологично земеделие на площ от 184 000 хектара органична земеделска земя. Тя обединява производителите, преработвателите и потребителите чрез местните вериги на доставки, обществените поръчки и енергийните общности в селските райони, като същевременно подкрепя търговете, износа и късите вериги на доставки.

Лауреатите поддържат високите стандарти, определени от предишните победители, и представят иновативни, устойчиви проекти по цялата верига на стойността в областта на биологичното производство в Европа.

Тяхната работа показва как биологичното земеделие и производство могат да създадат добавена стойност, да изградят общности и работни места в селските райони, да превърнат амбициозните цели за устойчивост в действия и да подкрепят устойчиви, бъдещи продоволствени системи, ориентирани към бъдещето, изтъква ЕК.

Комисията запазва ангажимента си да продължи да подкрепя сектора на биологичното производство и веригата за създаване на стойност, като укрепва тяхната конкурентоспособност и същевременно запазва високите стандарти. В рамките на предложената Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. бюджетът на ЕС ще продължи да укрепва биологичното земеделие и иновациите в сектора, като се опира на научните изследвания и Европейския фонд за конкурентоспособност, заявяват още от ЕК.

„Тазгодишните лауреати на наградите на ЕС за биологичното земеделие показват забележителното разнообразие и творчество в биологичния сектор. От социалното земеделие и услугите за доставка до дома до ресторанти, зоологически градини, дегустационни пунктове и общностни инициативи – те демонстрират как биологичните предприятия могат успешно да съчетават устойчивост, иновации и местно участие. Техните постижения са вдъхновение за устойчивото бъдеще на Европа“, заяви председател на ЕИСК Шеймъс Боланд.

От своя страна българина Стоян Чуканов, който е президент на секция NAT (земеделие, развитие на селските райони и околна среда) в ЕИСК, отбеляза, че победителите в конкурса „показват, че биологичното производство не се отнася само до начина, по който произвеждаме храна. Става въпрос за вида хранителна система, която искаме да изградим в Европа — такава, която работи в полза на земеделските стопани, предприятията, потребителите и околната среда“.

„От преработката до търговията на дребно и ресторантите тези проекти доказват, че устойчивостта и икономическата жизнеспособност могат да вървят ръка за ръка. Трябва да създадем условия за развитие на такива инициативи, за да достигнат до повече потребители и да вдъхновят други хора в цяла Европа“, подчерта Чуканов.

За тазгодишното издание отново бяха получени над 120 кандидатури от целия ЕС, като 21 кандидати от 12 държави бяха включени в краткия списък.

Наградите на ЕС за биологично производство се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейския комитет на регионите, „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca) и IFOAM Organics Europe, с участието на Европейския парламент и Съвета в оценката.

Припомняме, че на миналогодишните награди на ЕС за биологично производство българка спечели първото място в категорията за най-добра жена биопроизводител за 2025 г. Това беше Албина Ясинская от биоферма „Розино“. Година по-рано в същата категория отново имаше финалистка от България – Благовеста Василиева от „Дивата ферма“.