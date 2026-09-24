20 български овощари търсят нови пазари и партньори на POLAGRA 4.0 в Полша

Съюзът на дунавските овощари представя в Познан пресни и сушени плодове, сокове и традиционни български продукти в търсене на нови търговски партньорства за родните производители

Българските овощари обединяват усилия, за да се представят и да затвърдят позициите си на ключов пазар в Централна Европа, с амбиция за нови търговски партньорства и по-силно присъствие на родните плодове в Полша. До 25 септември Съюзът на дунавските овощари участва със собствен щанд № 17 на международното изложение POLAGRA 4.0 в Познан, палата 8.

На търговския панаир Съюзът ще търси възможности за сътрудничество с големи търговски вериги като Lidl и Żabka, които участват в POLAGRA и са сред партньорите на изложението. Присъствието на тези компании отваря пред българските производители възможност за директни срещи с потенциални партньори, които активно търсят нови доставчици и продукти, и за по-широк достъп до международните пазари.

Ако Lidl е добре позната на българските потребители, Żabka Polska е едно от големите имена на полския пазар. Над 8800 франчайзополучатели управляват повече от 10 000 магазина, като ежедневно се възползват от над 25-годишния опит и партньорствата на марката.

POLAGRA събира полски и чуждестранни компании и институции от хранително-вкусовата промишленост, както и доставчици на технологии за производството на храни и за секторите на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Ценно за българските участници е, че изложението се посещава от собственици, мениджъри и специалисти по закупки от десетки държави. Тази година организаторите са поставили силен акцент върху участието на търговски вериги и насърчаването на износа.

Нови партньори и повече възможности за износ

Целта на Съюза на дунавските овощари е да срещне директно българските производители с купувачи и дистрибутори от цяла Европа и да потърси нови възможности за реализация на българската продукция, като покаже защо родните продукти имат място в търговските мрежи, ресторантите и домовете на потребителите.

На щанд 17 в зала 8 на Международния панаир в Познан посетителите ще могат през следващите дни да опитат пресни и сушени плодове, сокове, компоти, желета и продукти, приготвени по традиционни рецепти.

„Българският вкус е познат на полския пазар. Днес обаче трябва да създадем условия нашите производители да бъдат конкурентоспособни в една силна икономика и на пазар с големи възможности“, посочи Димитър Рачев, член на Управителния съвет на Съюза на дунавските овощари.

Затова в Познан е и делегация от 20 земеделски производители, които ще се запознаят с възможностите на пазара и ще използват българския щанд като място за срещи и разговори с потенциални партньори.

„Радваме се, че Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните ни подкрепят въпреки трудните времена, през които преминава секторът. Участието на Съюза на дунавските овощари в POLAGRA 4.0 се осъществява с подкрепата на ДФЗ и Министерството на земеделието и храните“, допълни Павел Спасов, член на УС на съюза.

В пет изложбени палати участват над 250 фирми, а форматът обхваща целия път на храната – от суровината и производството до преработката, опаковането, дистрибуцията и достигането до крайния потребител. В рамките на тазгодишната програма Hosted Buyers – организирани посещения на купувачи – в Познан пристигна група от близо 100 внимателно подбрани представители от Египет, Индия, Катар, Алжир, Мароко, Тунис, Обединените арабски емирства, Грузия, Германия, Малайзия, Швейцария, Румъния, Бахрейн, Великобритания, Ирландия, Чехия, Литва и Словакия. “Нашата цел е да се срещнем и с тях, за да преценим всички възможности за реализация на продукцията ни”, посочват от съюза.

При проблемите в сектора новите пазари стават още по-важни

Участието в POLAGRA 4.0 показва конкурентоспособността на българския овощарски сектор, въпреки предизвикателствата, пред които са изправени компаниите.

„Овощарите в България се сблъскваме с тежки и задълбочаващи се проблеми. Един от тях са ниските изкупни цени – производителите често работят на загуба, тъй като те не покриват разходите за торове, препарати, горива и амортизации. Друг сериозен проблем е силната конкуренция от вносни плодове. Към това се добавят и последиците от климатичните промени, които трудно преодоляваме, въпреки изплащаните държавни компенсации“, каза Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари. По думите му излизането на международни изложения не може само по себе си да реши проблемите пред сектора, но е една от практическите стъпки, които самите производители могат да предприемат.