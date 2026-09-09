Зам.-министър Неделков: Земеделското сътрудничество между България и Китай е важен стълб на стратегическо партньорство

Към момента са започнати 40 процедури за изпълнение на китайските изисквания за внос на български земеделски и хранителни продукти, като 12 от тях вече са приключили с подписване на съответните протоколи и двустранно одобрение на сертификатите

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков участва в началото на септември в Пекин в церемонията по откриването на третото опознавателното посещение в селските райони на Китай. То се организира за представители на страните от Югоизточна Европа. В рамките на събитието проф. д-р Крум Неделков подчерта значението на дългогодишното сътрудничество между България и Китай в областта на земеделието. По думите му отношенията между двете държави се основават на взаимен конструктивен диалог, като земеделските контакти са се утвърдили като един от стабилните и динамично развиващи се стълбове на стратегическото партньорство.

Заместник-министърът акцентира върху възможностите за разширяване на двустранната търговия със селскостопански и хранителни продукти.

Той посочи, че МЗХ и Българскта агенция по безопасност на храните, съвместно с Генералната митническа администрация на Китай, работят активно за приключване на процедурите, свързани с достъпа на български продукти до китайския пазар. Към момента са започнати 40 процедури за изпълнение на китайските изисквания за внос на български земеделски и хранителни продукти, като 12 от тях вече са приключили с подписване на съответните протоколи и двустранно одобрение на сертификатите. Финализирането на останалите процедури ще създаде допълнителни възможности за увеличаване на обема и разнообразието на българския износ за Китай.

По време на посещението си в Китай заместник-министър Неделков посети и високотехнологични предприятия и изложбен център в Зоната за икономическо-технологично развитие на Пекин (Beijing E-Town), където бяха представени решения в областта на въплътената роботика, технологии с изкуствен интелект за земеделието, както и иновации в автомобилната индустрия и автономното шофиране. Акцентът върху високите технологии и изкуствения интелект е част от обмена на добри практики в областта на модерното и интелигентно земеделие. България и Китай развиват активно научно-техническото сътрудничество в земеделието, като Селскостопанската академия работи със сродни научни организации от Китай.

Участието на страната ни в третото опознавателно посещение в селските райони на Китай е възможност за обмен на опит по отношение на развитието на селските райони, технологичните иновации и модернизацията на аграрния сектор, както и за задълбочаване на практическото сътрудничество между България, Китай и страните от Югоизточна Европа.