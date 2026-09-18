Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ опроверга неверни твърдения за помощите за фермерите

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

170 млн. евро ще бъдат насочени към компенсации за по-високите цени на газьола и торовете

Относно неверните внушения на политически лидери, разпространявани в публичното пространство във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата, Министерството на земеделието и храните призовава да не се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващи избори, а да се придържаме към обективната истина.

Средствата за държавна помощ, в размер на 170 млн. евро ще бъдат разпределени по следния начин:

Над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 българските фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.

Обръщаме внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро.

Министерството на земеделието и храните не отговоря за некомпетентността на политици.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
България и Турция ще обменят опит за превенция и реакция при горски пожари в погранични райони
Зам.-министър Неделков: Земеделското сътрудничество между България и Китай е важен стълб на стратегическо партньорство
Зам.-министър Янчев откри международната конференция ICE Conference 2026
Министър Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Дъблин
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ опроверга неверни твърдения за помощите за фермерите
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Министър Абровски ще открие изложението „От градината до теб- Еленово 2026“
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ спря над 11 тона пипер от Северна Македония с наднормени остатъци...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Земеделските производители ще получат близо 44 евроцента компенсация за литър...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Зам.-министър Неделков: Работим за по-ясни правила и по-високо качество на българските млечни...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама