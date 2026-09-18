МЗХ опроверга неверни твърдения за помощите за фермерите

170 млн. евро ще бъдат насочени към компенсации за по-високите цени на газьола и торовете

Относно неверните внушения на политически лидери, разпространявани в публичното пространство във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата, Министерството на земеделието и храните призовава да не се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващи избори, а да се придържаме към обективната истина.

Средствата за държавна помощ, в размер на 170 млн. евро ще бъдат разпределени по следния начин:

Над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 българските фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.

Обръщаме внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро.

Министерството на земеделието и храните не отговоря за некомпетентността на политици.