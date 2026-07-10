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България представи ролята на Дунавската стратегия в подкрепа на разширяването на ЕС

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Агрозона
Агрозона
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По време на форум в Брюксел българското председателство подчерта, че стратегията подпомага страните кандидатки чрез равноправно участие, изграждане на административен капацитет и съвместна работа с държавите членки на ЕС

Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, което се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представи приноса на Дунавската стратегия за подпомагане на процеса на разширяване на Европейския съюз по време на панел, посветен на ролята на макрорегионалните и морските стратегии в подкрепа на страните кандидатки за членство. Дискусията се проведе в рамките на Дните на макрорегионалните и морските стратегии в Брюксел, организирани от Европейската комисия.

Националният координатор за Дунавската стратегия за България Вяра Минчева подчерта, че Стратегията предоставя на Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Молдова и Украйна възможност да участват на равни начала с държавите членки във всички механизми на Стратегията. По този начин те изграждат административен капацитет, практически опит и устойчиви партньорства още преди присъединяването си към Европейския съюз.

„Подкрепата за разширяването не се реализира чрез една отделна инициатива. Тя е заложена във всички дванадесет приоритетни области на Дунавската стратегия, където държавите членки и страните кандидатки работят съвместно по общи политики и приоритети“, отбеляза Минчева.

Тя представи и една от инициативите на Българското председателство – развитието на сътрудничеството между Дунавската стратегия и Общия морски дневен ред на ЕС за Черно море, която тази година също се координира от България. Целта е да бъдат използвани по-пълноценно възможностите за сътрудничество в области като транспортната свързаност, опазването на околната среда, логистиката, туризма, културата и регионалното развитие.

По време на панела участниците от Европейската комисия, макрорегионалните стратегии и транснационални програми споделиха общото разбиране, че макрорегионалните стратегии предоставят утвърдена рамка за практическо сътрудничество между държавите членки и страните кандидатки и могат да имат значим принос за по-добрата им подготовка за бъдещо членство в Европейския съюз.

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Автор: Агрозона
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