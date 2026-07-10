Ново приложение на ФАО помага на фермерите да засадят най-добрата култура за местните условия

CropSuit подпомага постигането на по-високи добиви, по-добри доходи, по-ефективно използване на торове и по-устойчиво управление на земите

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) пусна CropSuit – безплатно уеб-базирано приложение, което комбинира информация за почвата с климатични данни, топография, земно покритие и други данни за околната среда, за да идентифицира културите, които е най-вероятно да се развиват добре на дадено място, съобщи ФАО, цитирана от БТА.

Като помага на земеделските производители да засаждат най-добрата култура за местните условия, CropSuit подпомага постигането на по-високи добиви, по-добри доходи, по-ефективно използване на торове и по-устойчиво управление на земите. Инструментът идва в критичен момент, когато 1,7 милиарда души по света живеят в райони, където деградацията на земята намалява селскостопанската производителност.

„Технологиите не заменят фермерите. Те им дават по-добра информация, за да вземат по-добри решения, в точното време и на точното място. CropSuit е един от примерите за това как иновациите могат да превърнат науката в практическа подкрепа за земеделските производители“, каза Лифенг Ли, директор на отдел „Земя и води“ във ФАО. По думите му предизвикателството вече не е дали интелигентното земеделие работи, а дали тези инструменти ще достигнат до фермерите, които имат най-голяма нужда от тях.