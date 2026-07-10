Въглеродно земеделие
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Ново приложение на ФАО помага на фермерите да засадят най-добрата култура за местните условия

АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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CropSuit подпомага постигането на по-високи добиви, по-добри доходи, по-ефективно използване на торове и по-устойчиво управление на земите

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) пусна CropSuit – безплатно уеб-базирано приложение, което комбинира информация за почвата с климатични данни, топография, земно покритие и други данни за околната среда, за да идентифицира културите, които е най-вероятно да се развиват добре на дадено място, съобщи ФАО, цитирана от БТА.

Като помага на земеделските производители да засаждат най-добрата култура за местните условия, CropSuit подпомага постигането на по-високи добиви, по-добри доходи, по-ефективно използване на торове и по-устойчиво управление на земите. Инструментът идва в критичен момент, когато 1,7 милиарда души по света живеят в райони, където деградацията на земята намалява селскостопанската производителност.

„Технологиите не заменят фермерите. Те им дават по-добра информация, за да вземат по-добри решения, в точното време и на точното място. CropSuit е един от примерите за това как иновациите могат да превърнат науката в практическа подкрепа за земеделските производители“, каза Лифенг Ли, директор на отдел „Земя и води“ във ФАО. По думите му предизвикателството вече не е дали интелигентното земеделие работи, а дали тези инструменти ще достигнат до фермерите, които имат най-голяма нужда от тях.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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