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БАБХ и китайски експерти обсъдиха възможностите за разширяване на износа на български храни

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Китайски експерти представиха новите правила за регистрация на чуждестранни производители на храни, работата на системата CIFER и процедурите по митническо освобождаване на козметични продукти

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Светла Янчева участва в откриването на информационния семинар на тема „Регистрация на храни за износ за Китай и митническо освобождаване на козметични продукти“, организиран от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) съвместно с Митническия информационен център „Китай – ЦИЕ“.

Събитието събра представители на институции, бизнеса и браншовите организации с цел да представи актуална информация относно изискванията за регистрация на храни за износ за Китай, новите регулаторни процедури и възможностите за улесняване на достъпа на българските производители до един от най-динамичните пазари в света.

В приветствието си проф. д-р Светла Янчева подчерта, че в условията на все по-високи международни стандарти за качество и безопасност ролята на компетентните институции е не само да осъществяват контрол, но и да бъдат надежден партньор на бизнеса. Тя отбеляза, че китайският пазар предоставя значителни възможности за българските производители, като успешният достъп до него изисква добро познаване на регулаторните процедури и нормативните изисквания. Изпълнителният директор на БАБХ акцентира и върху ангажимента на Агенцията да подпомага операторите с експертна подкрепа, прозрачни процедури и ефективен диалог.

В рамките на семинара началникът на отдел „Международно сътрудничество и проекти“ в БАБХ Йоана Пейчева представи ролята на Агенцията като компетентен орган при регистрацията на български предприятия за износ на храни за Китай. Тя запозна участниците с актуалните изисквания на китайската страна, процедурите по регистрация и възможностите за съдействие, които БАБХ предоставя на българските производители.

По време на събитието китайски експерти представиха новите правила за регистрация на чуждестранни производители на храни, работата на системата CIFER и процедурите по митническо освобождаване на козметични продукти. Семинарът предостави възможност за активен обмен на информация и практически насоки, които ще подпомогнат българските компании при достъпа им до китайския пазар.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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