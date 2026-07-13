В СЕУ са публикувани цифровите географски данни за Кампания 2026

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са публикувани цифрови географски данни (.shp файлове) за заявените за подпомагане площи за Кампания 2026. Земеделските стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели и блокове на земеделски стопанства от личния си профил в СЕУ след идентификация с потребителско име и парола.

Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.

Генерирани са следните файлове, в проекция UTM зона 35N:

• PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;

• PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

• PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;

• BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;

• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

• BZS_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

В СЕУ, в .pdf формат, са налични и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директните плащания за Кампания 2026 от всеки фермер, декларирал площи.

Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, в меню „Специфични справки по конкретни схеми“, подсекция „Директни плащания“:

• Цифровите данни (.shp файловете) могат да бъдат изтеглени от линк „Цифрови данни за декларирани парцели и фермерски блокове“.

• Картите на БЗС (.pdf формат) са достъпни от линк „Списък карти“.