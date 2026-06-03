Въглеродно земеделие
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Стопаните получиха 6,3 милиона евро по екосхемата за трайни насаждения

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар през 2025 г. по екосхемата е 168,93 евро

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 6,3 млн. евро (6 349 780 евро) на 5 251 земеделски стопани, заявили екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН) за Кампания 2025. Интервенцията е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. и насърчава фермерите да прилагат екологични практики в овощни и други трайни насаждения.

Условията за допустимост са разписани в Наредба № 3 от 10.03.2023 г., а ставката, по която са изплатени субсидиите, е определена със Заповед № РД 09-575 от 27.05.2026 г. на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар през 2025 г. по екосхемата е 168,93 евро.

Ангажиментът по интервенцията може да бъде изпълнен чрез засяване и отглеждане в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения на една култура или смес от култури, посочени в Приложение № 15 към Наредба № 3 от 10.03.2023 г., или чрез мулчиране в междуредията на трайните насаждения и/или поддържане на междуредията с естествена растителност, върху която не се използват продукти за растителна защита и изкуствени торове и която се коси извън периода на гнездене на птиците.
Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство от изплатените суми са удържани средства в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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