ДФЗ изплати 1,7 млн. евро по de minimis за реализация на говеждо месо

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 1,7 млн. евро (1 662 839 евро) на 266 земеделски стопани по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“ през 2026 г. Помощта се предоставя на основание Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, в сила от 01.01.2024 г.

На свое заседание на 2 юли 2026 г. Управителният съвет (УС) на ДФЗ утвърди бюджет на помощта в размер на 1 730 000 евро. В тази връзка срокът за изплащане на подпомагането беше удължен от 26 май 2026 г. на 15 юли 2026 г.

На подпомагане подлежат предприятия, ангажирани с отглеждане на говеда, които са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет и не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация.

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да са продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да са на възраст от 10 месеца включително до навършване на 24 месеца.

Помощта се предоставя за животни, заклани и реализирани в периода от 1 юни 2024 г. до 31 декември 2025 г. Определената индикативна ставка за подпомагане за едно животно е в размер до 120 евро.

Указанията за прилагане на помощта са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция „De minimis“, подсекция „Регламент 2023/2831“.