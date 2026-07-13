Въглеродно земеделие
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ДФЗ изплати 1,7 млн. евро по de minimis за реализация на говеждо месо

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 1,7 млн. евро (1 662 839 евро) на 266 земеделски стопани по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“ през 2026 г. Помощта се предоставя на основание Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, в сила от 01.01.2024 г.

На свое заседание на 2 юли 2026 г. Управителният съвет (УС) на ДФЗ утвърди бюджет на помощта в размер на 1 730 000 евро. В тази връзка срокът за изплащане на подпомагането беше удължен от 26 май 2026 г. на 15 юли 2026 г.

На подпомагане подлежат предприятия, ангажирани с отглеждане на говеда, които са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет и не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация.

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да са продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да са на възраст от 10 месеца включително до навършване на 24 месеца.

Помощта се предоставя за животни, заклани и реализирани в периода от 1 юни 2024 г. до 31 декември 2025 г. Определената индикативна ставка за подпомагане за едно животно е в размер до 120 евро.

Указанията за прилагане на помощта са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция „De minimis“, подсекция „Регламент 2023/2831“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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