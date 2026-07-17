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Морските пристанища ще обменят информация по електронен път за кораби, които извършват международни плавания

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Цифровата платформа е разработена от ДП „Пристанищна инфраструктура“ със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Правителството прие постановление, с което се регламентира използването на Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт в българските морски пристанища (Port Community System – PCS). Промените засягат Наредбата, е която се урежда граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол в пристанищата.

Цифровата платформа е разработена от ДП „Пристанищна инфраструктура“ със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. PCS осигурява интелигентен и сигурен обмен на данни между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанищата, като въвежда принципа на еднократното подаване на информация и автоматизира ключови логистични процеси.

С приетите промени се определят функциите на системата, взаимодействието й с други национални информационни платформи, кръгът от ползватели и изискванията за сигурност и защита на данните. Постановлението включва и редица прецизиращи изменения в Наредбата с цел по-голяма яснота, съответствие със законодателството и улеснение за икономическите оператори.

Очакваният ефект е значително опростяване на административните процедури при митническата обработка на товари и стоки, както и по-ефективен граничен контрол чрез електронен обмен на информация в морските пристанища за обществен транспорт.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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