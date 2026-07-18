Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Проучване: Кренвиршите остават най-често купуваният колбас сред българските потребители

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

 Проучване на Blue Point показва кои месни деликатеси купуваме най-често и откъде пазаруваме

Кренвиршите продължават да бъдат абсолютният лидер на пазара на малотрайни колбаси в България, като нито един потребител у нас не ги изключва от менюто си. Това показва ново количествено изследване на агенция Blue Point, проведено сред 500 жители на градовете в страната. Проучването, реализирано в началото на годината и публикувано в сп. Progressive, бр. 5/2026., разкрива устойчиви потребителски нагласи и категорично доказва, че приемането на еврото не е оказало негативно влияние върху количествата месни продукти, които слагаме на трапезата си.

АКЦЕНТИ
 Проучване на Blue Point показва кои месни деликатеси купуваме най-често и откъде пазарувамеКренвиршите – масовият избор без алтернативаСтабилни позиции за традиционните салами и наденициЛуканката и шпекът – неизменна част от трапезатаХипермаркетите доминират пред месарницитеЕврото не стресна българския потребител

Кренвиршите – масовият избор без алтернатива

Данните от анкетата показват забележителна статистика за кренвиршите – 0% от анкетираните са заявили, че не купуват този продукт. Близо една пета от градското население (14,5%) пазарува кренвирши веднъж седмично, а 7,1% го правят по няколко пъти в седмицата. Най-голямата група потребители (25,6%) избират този колбас веднъж месечно, а 21,7% – два до три пъти в месеца.

Стабилни позиции за традиционните салами и наденици

Популярната категория на саламите тип „Телешки, Хамбургски и Камчия“ също се радва на солидно присъствие в хладилниците. Около 15,1% от домакинствата ги купуват ежеседмично, а 18,7% – по 2-3 пъти в месеца. Само 10,7% от българите споделят, че избягват тези традиционни вкусове. При феновете на Македонската наденица най-често срещаният модел е покупка веднъж в месеца (25,5%) или 2-3 пъти месечно (20,2%).

Луканката и шпекът – неизменна част от трапезата

Когато става въпрос за трайни и сурово-сушени деликатеси, българинът не пести средства:

  • Луканка и суджук: Повече от една пета от хората (20,7%) купуват сурово-сушени продукти веднъж седмично, а 28,3% ги слагат в количката по 2-3 пъти месечно. Едва 2,1% изобщо не посягат към тях.

  • Шпекови салами: Те влизат в менюто на 6,4% от потребителите по няколко пъти седмично.

  • Шунка и варено-пушени меса: Шунката се купува веднъж седмично от 19% от купувачите, докато деликатеси като врат, гърди и бекон се консумират всяка седмица от близо 18% от анкетираните.

Хипермаркетите доминират пред месарниците

Модерната търговия е безспорният победител в битката за клиенти. Повече от половината българи (53%) предпочитат да купуват колбаси от големите вериги хипермаркети. Кварталните магазини (малки бакалии и по-големи обекти) държат общ дял от близо 27%, следвани от големите локални вериги с 12,4%. Специализираните месарници привличат едва 5,7% от пазаруващите, а фермерските пазари остават нишови с 1,7%.

Еврото не стресна българския потребител

Един от най-важните изводи в изследването е свързан с преминаването на България към еврото. Анализът на Blue Point показва, че новата валута не е свила потреблението на месни продукти. На въпроса как се е променило пазаруването спрямо 5-6 месеца по-рано, масовото мнозинство отговаря: „И сега купувам колкото преди“.

Най-устойчиви са покупките на шпекови салами (61,3% без промяна) и луканка/суджук (58,2%). При кренвиршите и традиционните малотрайни салами близо половината от анкетираните също запазват абсолютно същите количества в пазарските си кошници.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Анализ на PwC: Бизнес лидерите са с най-песимистична прогноза за приходите си от 5 години насам
Проучване на СИФ: Глобалната несигурност е усложнила правенето на бизнес през 2025 г.
„Евробарометър“ отчита силна подкрепа за общата селскостопанска политика
Стартира онлайн проучване за нелоялните търговски практики в селскостопанската и хранителна индустрия
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Проучване: Кренвиршите остават най-често купуваният колбас сред българските потребители
АктуалноАкценти
Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски
АктуалноАкцентиРегиони
„Истории от Добрич“: Дивите растения на Крушари оживяват в дигитална кулинарна карта
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Морските пристанища ще обменят информация по електронен път за кораби, които извършват...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Достъпът на сезонни работници от трети страни до пазара на труда на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама