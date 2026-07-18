Проучване: Кренвиршите остават най-често купуваният колбас сред българските потребители

Проучване на Blue Point показва кои месни деликатеси купуваме най-често и откъде пазаруваме

Кренвиршите продължават да бъдат абсолютният лидер на пазара на малотрайни колбаси в България, като нито един потребител у нас не ги изключва от менюто си. Това показва ново количествено изследване на агенция Blue Point, проведено сред 500 жители на градовете в страната. Проучването, реализирано в началото на годината и публикувано в сп. Progressive, бр. 5/2026., разкрива устойчиви потребителски нагласи и категорично доказва, че приемането на еврото не е оказало негативно влияние върху количествата месни продукти, които слагаме на трапезата си.

Кренвиршите – масовият избор без алтернатива

Данните от анкетата показват забележителна статистика за кренвиршите – 0% от анкетираните са заявили, че не купуват този продукт. Близо една пета от градското население (14,5%) пазарува кренвирши веднъж седмично, а 7,1% го правят по няколко пъти в седмицата. Най-голямата група потребители (25,6%) избират този колбас веднъж месечно, а 21,7% – два до три пъти в месеца.

Стабилни позиции за традиционните салами и наденици

Популярната категория на саламите тип „Телешки, Хамбургски и Камчия“ също се радва на солидно присъствие в хладилниците. Около 15,1% от домакинствата ги купуват ежеседмично, а 18,7% – по 2-3 пъти в месеца. Само 10,7% от българите споделят, че избягват тези традиционни вкусове. При феновете на Македонската наденица най-често срещаният модел е покупка веднъж в месеца (25,5%) или 2-3 пъти месечно (20,2%).

Луканката и шпекът – неизменна част от трапезата

Когато става въпрос за трайни и сурово-сушени деликатеси, българинът не пести средства:

Луканка и суджук: Повече от една пета от хората (20,7%) купуват сурово-сушени продукти веднъж седмично, а 28,3% ги слагат в количката по 2-3 пъти месечно. Едва 2,1% изобщо не посягат към тях.

Шпекови салами: Те влизат в менюто на 6,4% от потребителите по няколко пъти седмично.

Шунка и варено-пушени меса: Шунката се купува веднъж седмично от 19% от купувачите, докато деликатеси като врат, гърди и бекон се консумират всяка седмица от близо 18% от анкетираните.

Хипермаркетите доминират пред месарниците

Модерната търговия е безспорният победител в битката за клиенти. Повече от половината българи (53%) предпочитат да купуват колбаси от големите вериги хипермаркети. Кварталните магазини (малки бакалии и по-големи обекти) държат общ дял от близо 27%, следвани от големите локални вериги с 12,4%. Специализираните месарници привличат едва 5,7% от пазаруващите, а фермерските пазари остават нишови с 1,7%.

Еврото не стресна българския потребител

Един от най-важните изводи в изследването е свързан с преминаването на България към еврото. Анализът на Blue Point показва, че новата валута не е свила потреблението на месни продукти. На въпроса как се е променило пазаруването спрямо 5-6 месеца по-рано, масовото мнозинство отговаря: „И сега купувам колкото преди“.

Най-устойчиви са покупките на шпекови салами (61,3% без промяна) и луканка/суджук (58,2%). При кренвиршите и традиционните малотрайни салами близо половината от анкетираните също запазват абсолютно същите количества в пазарските си кошници.