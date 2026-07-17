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Достъпът на сезонни работници от трети страни до пазара на труда на България се облекчава

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чиято основна цел е да се оптимизират процедурите за достъп до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни.

Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни. Ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България.

Новите разпоредби предвиждат при кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава да отпадне изискването да се представят копия от лични документи. С промените ще се децентрализира процесът за регистриране на сезонни работници. Предвижда се работодателите да могат да подават декларации за регистрация на тяхната заетост в бюрата по труда в цялата страна, което ще ускори значително процедурата.

С промените националното законодателство на България се привежда в съответствие с изискванията на европейското право и с Директива 2014/36/ЕС за сезонната заетост.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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