„Истории от Добрич“: Дивите растения на Крушари оживяват в дигитална кулинарна карта

Историята представя проектът „Дивите растения като храна – опознаване, популяризиране и съхранение на местното биоразнообразие и кулинарна традиция в община Крушари“

Областен информационен център – Добрич представя шестия видеоразказ от кампанията „Истории от Добрич: малки проекти, голямо значение“. Новият епизод ни отвежда в община Крушари, където една иновативна идея съчетава природното богатство на региона с дигиталните технологии, за да направи знанията за диворастящите растения по-достъпни.

Историята представя проектът „Дивите растения като храна – опознаване, популяризиране и съхранение на местното биоразнообразие и кулинарна традиция в община Крушари“, реализиран от Фондация „КРУГА“. С подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Местната инициативна група „Тервел – Крушари“ е създадена платформата www.divahrana.com, която събира на едно място знания за дивите ядливи растения, техните кулинарни приложения и местните традиции. Тя е ценен ресурс за учители, любители кулинари, изследователи на природата и всички, които искат да опознаят природното богатство на Добруджа.

Вижте как с европейско финансиране дивите растения оживяват във виртуалното пространство: https://youtu.be/5XHpd8uTWXg

Кампанията „Истории от Добрич: малки проекти, голямо значение“ включва общо 24 видеоклипа, които ще бъдат публикувани всеки четвъртък в информационните канали на центъра: Facebook страницата https://www.facebook.com/oic.dobrch, YouTube канала www.youtube.com/@ОИЦДобрич и Viber общността https://bit.ly/3VWQbUQ на ОИЦ-Добрич.