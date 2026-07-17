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„Истории от Добрич“: Дивите растения на Крушари оживяват в дигитална кулинарна карта

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Историята представя проектът „Дивите растения като храна – опознаване, популяризиране и съхранение на местното биоразнообразие и кулинарна традиция в община Крушари“

Областен информационен център – Добрич представя шестия видеоразказ от кампанията „Истории от Добрич: малки проекти, голямо значение“. Новият епизод ни отвежда в община Крушари, където една иновативна идея съчетава природното богатство на региона с дигиталните технологии, за да направи знанията за диворастящите растения по-достъпни.

Историята представя проектът „Дивите растения като храна – опознаване, популяризиране и съхранение на местното биоразнообразие и кулинарна традиция в община Крушари“, реализиран от Фондация „КРУГА“. С подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Местната инициативна група „Тервел – Крушари“ е създадена платформата www.divahrana.com, която събира на едно място знания за дивите ядливи растения, техните кулинарни приложения и местните традиции. Тя е ценен ресурс за учители, любители кулинари, изследователи на природата и всички, които искат да опознаят природното богатство на Добруджа.

Вижте как с европейско финансиране дивите растения оживяват във виртуалното пространство: https://youtu.be/5XHpd8uTWXg

Кампанията „Истории от Добрич: малки проекти, голямо значение“ включва общо 24 видеоклипа, които ще бъдат публикувани всеки четвъртък в информационните канали на центъра: Facebook страницата https://www.facebook.com/oic.dobrch, YouTube канала www.youtube.com/@ОИЦДобрич и Viber общността https://bit.ly/3VWQbUQ на ОИЦ-Добрич.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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