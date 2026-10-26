Определени са ставките за Преходната национална помощ за говеда и биволи

Определен е размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по интервенцията за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, за Кампания 2026 г.

Ставките са фиксирани на 30,37 евро за говедо и 53,14 евро за бивол. Това е записано в заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Бюджетът за изплащане на подпомагането по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, за 2026 г. е в съответствие с утвърдения финансов ресурс от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, на заседанието от 30.09.2026 г. в размер до 11 476 150 евро.

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2023 г. право на подпомагане по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагането е фермерите да отглеждат в стопанствата си най-малко 50% от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане за текущата кампания.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ индикативен график за изплащане до края на 2026 г. на субсидиите на бенефициерите по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., плащанията по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, ще бъдат извършени до 10 ноември 2026 г.

Със заповедта може да се запознаете тук.