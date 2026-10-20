Въглеродно земеделие
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МЗХ стартира статистическо изследване на земеделските стопанства

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Индивидуалните данни ще се използват единствено за статистически цели

Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на изследване за интегрирана статистика за земеделските стопанства в България през 2026 г. От 21 октомври до 9 ноември 2026 г., включително, земеделските стопани ще могат да попълват електронни въпросници. За тази цел те ще получат съобщение с информация за достъп от информационната система за агростатистика (ИСАС). След тази дата, от 10 ноември 2026 г. до 1 март 2027 г., данните ще се събират от анкетьори.

Изследването има за цел да събере актуални структурни данни, необходими за планиране и оценка на политиките в сектора. Проучването се осъществява в съответствие с европейското законодателство и е важно както за институциите, така и за земеделските стопани.

Индивидуалните данни ще се използват единствено за статистически цели.

Министерството на земеделието и храните призовава земеделските стопани да окажат съдействие при провеждането на изследването, като предоставят коректна и пълна информация в определените срокове.

На интернет сайта за агростатистика е публикувана информация за провеждането на изследването за интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2026 г.: https://www.agrostat.bg/ISASPublic/Structure

Допълнителна информация може да бъде поискана по електронната поща на адрес: [email protected], както и от областните дирекции „Земеделие“: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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