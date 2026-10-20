МЗХ стартира статистическо изследване на земеделските стопанства

Индивидуалните данни ще се използват единствено за статистически цели

Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на изследване за интегрирана статистика за земеделските стопанства в България през 2026 г. От 21 октомври до 9 ноември 2026 г., включително, земеделските стопани ще могат да попълват електронни въпросници. За тази цел те ще получат съобщение с информация за достъп от информационната система за агростатистика (ИСАС). След тази дата, от 10 ноември 2026 г. до 1 март 2027 г., данните ще се събират от анкетьори.

Изследването има за цел да събере актуални структурни данни, необходими за планиране и оценка на политиките в сектора. Проучването се осъществява в съответствие с европейското законодателство и е важно както за институциите, така и за земеделските стопани.

Индивидуалните данни ще се използват единствено за статистически цели.

Министерството на земеделието и храните призовава земеделските стопани да окажат съдействие при провеждането на изследването, като предоставят коректна и пълна информация в определените срокове.

На интернет сайта за агростатистика е публикувана информация за провеждането на изследването за интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2026 г.: https://www.agrostat.bg/ISASPublic/Structure

Допълнителна информация може да бъде поискана по електронната поща на адрес: [email protected], както и от областните дирекции „Земеделие“: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/.