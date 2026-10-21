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Достъпът до добра храна зависи от българското земеделие

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това каза зам.-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на XII Национална конференция „Достъп до добра храна“

Достъпът до добра храна е не само въпрос на потребителски избор, но е пряко свързан и с развитието на българското земеделие, конкурентоспособността на производителите и устойчивостта на хранителната система. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на XII Национална конференция „Достъп до добра храна“. Той допълни, че зад всеки продукт на нашата трапеза стоят усилията на всички участници в агрохранителната верига от първичното производство до крайния потребител.

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Това каза зам.-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на XII Национална конференция „Достъп до добра храна“Като водещ приоритет проф. Неделков открои качеството и безопасността на храните. Той посочи, че спазването на установените стандарти и ефективният официален контрол са в основата на доверието на потребителите.

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от създаване на предвидими условия за работа на българските земеделски стопани, както по отношение на производството, така и при реализацията на продукцията им на пазара. По думите му това изисква ясни правила и последователност в политиките на всеки етап от агрохранителната верига.

Като водещ приоритет проф. Неделков открои качеството и безопасността на храните. Той посочи, че спазването на установените стандарти и ефективният официален контрол са в основата на доверието на потребителите.

„В тази връзка Министерството на земеделието и храните подготвя нормативни промени, насочени към създаване на по-ясни условия за производителите и повишаване на ефективността на контрола. Сред важните направления са предоставянето на точна информация за състава, произхода и характеристиките на храните, както и улесняването на достъпа на местната продукция до пазара“, обясни проф. Неделков.

В изказването си той изтъкна значението на изграждането на здравословни хранителни навици още в ранна възраст и открои европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които имат съществен принос за насърчаване на разнообразното хранене сред подрастващите. Проф. Неделков отбеляза и ключовите аспекти на устойчивата хранителна система, свързани с отговорното използване на ресурсите. Той посочи, че намаляването на загубите и разхищението на храни изисква последователни действия по цялата агрохранителна верига и е съществено условие за устойчиво производство и потребление.

В рамките на събитието бяха раздадени и годишните награди „Достъп до добра храна 2026“. Проф. Неделков връчи отличията в три от категориите –    „Кулинарен туристически продукт“ на Народно читалище „Градина Върбица 1894, „Детско хранене“ на Общинско предприятие „Кухня – майка“ -Казанлък, и „Технологична иновация“ за приложението „FoodObox“, което е българско мобилно приложение и платформа, създадена да намали разхищението на храна.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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