Достъпът до добра храна зависи от българското земеделие

Това каза зам.-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на XII Национална конференция „Достъп до добра храна“

Достъпът до добра храна е не само въпрос на потребителски избор, но е пряко свързан и с развитието на българското земеделие, конкурентоспособността на производителите и устойчивостта на хранителната система. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на XII Национална конференция „Достъп до добра храна“. Той допълни, че зад всеки продукт на нашата трапеза стоят усилията на всички участници в агрохранителната верига от първичното производство до крайния потребител.

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от създаване на предвидими условия за работа на българските земеделски стопани, както по отношение на производството, така и при реализацията на продукцията им на пазара. По думите му това изисква ясни правила и последователност в политиките на всеки етап от агрохранителната верига.

Като водещ приоритет проф. Неделков открои качеството и безопасността на храните. Той посочи, че спазването на установените стандарти и ефективният официален контрол са в основата на доверието на потребителите.

„В тази връзка Министерството на земеделието и храните подготвя нормативни промени, насочени към създаване на по-ясни условия за производителите и повишаване на ефективността на контрола. Сред важните направления са предоставянето на точна информация за състава, произхода и характеристиките на храните, както и улесняването на достъпа на местната продукция до пазара“, обясни проф. Неделков.

В изказването си той изтъкна значението на изграждането на здравословни хранителни навици още в ранна възраст и открои европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които имат съществен принос за насърчаване на разнообразното хранене сред подрастващите. Проф. Неделков отбеляза и ключовите аспекти на устойчивата хранителна система, свързани с отговорното използване на ресурсите. Той посочи, че намаляването на загубите и разхищението на храни изисква последователни действия по цялата агрохранителна верига и е съществено условие за устойчиво производство и потребление.

В рамките на събитието бяха раздадени и годишните награди „Достъп до добра храна 2026“. Проф. Неделков връчи отличията в три от категориите – „Кулинарен туристически продукт“ на Народно читалище „Градина Върбица 1894, „Детско хранене“ на Общинско предприятие „Кухня – майка“ -Казанлък, и „Технологична иновация“ за приложението „FoodObox“, което е българско мобилно приложение и платформа, създадена да намали разхищението на храна.