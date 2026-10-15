МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на наредба за подпомагане на земеделските стопани при кризи

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители кандидатите за подпомагане следва да подпишат заявлението си с квалифициран електронен подпис

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенция II.И.3 „Плащания за земеделски стопани при кризи“ от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., заедно с проекта на доклад. С документа се уреждат условията за допустимост на кандидатите, редът за установяване на признатите събития и засегнатите площи, животни и пчелни семейства, подаването и разглеждането на заявленията, извършването на проверки и изплащането на финансовата подкрепа.

Подпомагането е насочено към активни земеделски стопани в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“, претърпели загуби вследствие на признати природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, катастрофични събития, болести по растенията и вредители или мерки за контрол и ликвидиране на болести по животните. Условие за подкрепа е намалението на средногодишната продукция да е най-малко 30%.

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители кандидатите за подпомагане следва да подпишат заявлението си с квалифициран електронен подпис.

През първата година на прилагане интервенцията обхваща събития, настъпили през 2025 и 2026 г. и признати от компетентен орган не по-късно от 1 септември 2026 г. В обхвата на признатите събития са сушата и нейното отражение върху земеделските площи и отглежданите животни, заразни заболявания по животните и пчелите, сред които шарка по овцете и козите, високопатогенна инфлуенца по птиците, бруцелоза при говедата, салмонела при птиците, син език при овцете, африканска чума по свинете и американски гнилец при пчелите. Включват се и неблагоприятните климатични събития през 2026 г. като измръзване/слана, градушка, буря/проливен дъжд, наводнение/продължително преовлажняване на почвата и суша. В обхвата попадат също катастрофични събития, свързани с щети, нанесени от вредителя черна златка (Capnodis tenebrionis) по трайните насаждения, както и фитоплазмата на по лозята (Grapevine flavescence dorée phytoplasma).

За установяване на засегнатите площи, животни и пчелни семейства, Държавен фонд „Земеделие“ ще използва информация от областните дирекции „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Те ще предоставят протоколи от обследванията за съответните природни и климатични събития, а БАБХ- данни за заразните заболявания при животните и катастрофичните събития.

При определяне на допустимите площи и животни, засегнати от събития през 2025 г., ще се използват наличните административни данни за Кампания 2025. За допустими ще се считат съответно площите, установени като такива за подпомагане по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“, както и животните, отговарящи на условията по приложимите интервенции за директни плащания и отглеждани в животновъдни обекти в определения териториален обхват.

Предвиденият подход цели да ограничи административната тежест за земеделските стопани и да осигури ефективно използване на наличната информация от компетентните органи при предоставянето на подкрепата.

Проектът на наредба и придружаващите документи са публикувани за обществено обсъждане. Заинтересованите страни могат да представят своите становища до 28 октомври 2026 г. включително.

Проектът и придружаващите документи могат да бъдат намерени тук.