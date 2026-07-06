По стъпките на безсмъртните: С. Новград чества 158 години от подвига на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Община Ценово кани родолюбци на грандиозен концерт и тържествена заря-проверка на 10 юли

Село Новград ще се превърне в център на родолюбието и историческата памет на 10 юли 2026 г. (петък), когато ще бъдат отбелязани 158 години от паметното слизане на четата на легендарните войводи Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг на река Дунав. Както става ясно от официалната покана, мащабното събитие е организирано съвместно от Община Ценово и Кметство Новград.

Тържествената програма ще започне точно в 19:00 ч. на площада в село Новград. Организаторите са подготвили богата и емоционална вечер, която да почете подвига на борците за свобода.

Честването ще започне с официално поднасяне на венци и цветя пред мемориала на загиналите за освобождението на България. Веднага след това присъстващите ще могат да се насладят на концертна програма с участието на талантливите самодейци към Народно читалище „Христо Ботев-1927“ – с. Новград, които ще представят местни традиции и патриотични изпълнения.

Специални гости на събитието ще бъдат обичаната народна певица Ана-Мария и Злати Петров, които ще огласят площада с емблематични български фолклорни песни. Кулминацията на паметната вечер ще бъде тържествената част с провеждането на традиционната и внушителна заря-проверка.

Община Ценово и Кметство Новград отправят сърдечна покана към всички граждани, родолюбци и гости на региона да се присъединят към празника и заедно да отдадат заслужена почит пред безсмъртния подвиг на героите.