Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

По стъпките на безсмъртните: С. Новград чества 158 години от подвига на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

АктуалноАкцентиСъбития
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Община Ценово кани родолюбци на грандиозен концерт и тържествена заря-проверка на 10 юли

Село Новград ще се превърне в център на родолюбието и историческата памет на 10 юли 2026 г. (петък), когато ще бъдат отбелязани 158 години от паметното слизане на четата на легендарните войводи Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг на река Дунав. Както става ясно от официалната покана, мащабното събитие е организирано съвместно от Община Ценово и Кметство Новград.

Тържествената програма ще започне точно в 19:00 ч. на площада в село Новград. Организаторите са подготвили богата и емоционална вечер, която да почете подвига на борците за свобода.

Честването ще започне с официално поднасяне на венци и цветя пред мемориала на загиналите за освобождението на България. Веднага след това присъстващите ще могат да се насладят на концертна програма с участието на талантливите самодейци към Народно читалище „Христо Ботев-1927“ – с. Новград, които ще представят местни традиции и патриотични изпълнения.

Специални гости на събитието ще бъдат обичаната народна певица Ана-Мария и Злати Петров, които ще огласят площада с емблематични български фолклорни песни. Кулминацията на паметната вечер ще бъде тържествената част с провеждането на традиционната и внушителна заря-проверка.

Община Ценово и Кметство Новград отправят сърдечна покана към всички граждани, родолюбци и гости на региона да се присъединят към празника и заедно да отдадат заслужена почит пред безсмъртния подвиг на героите.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
По стъпките на безсмъртните: С. Новград чества 158 години от подвига на...
АктуалноАкцентиОколна среда
WWF пусна още 10 000 от застрашените есетрови риби в Дунав
АктуалноАкцентиОколна среда
Война за всяка капка: Защо водата се превърна в най-новото геополитическо оръжие?
АктуалноАкцентиГрадината
Борба с листните въшки: 20 еко оръжия от народната медицина за градината
АктуалноАкцентиСъбития
Фермерското изложение “Нашето родно” гостува в Пловдив

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама