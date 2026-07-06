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БАБХ засилва контрола върху транспортирането на живи животни през летните месеци

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути за дълги превози само при гарантирани условия за хуманно отношение към животните

Във връзка с очакваните високи летни температури Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда засилен контрол при одобряването на продължителните превози на живи животни. Целта е да се гарантира хуманното отношение към животните и безопасното им транспортиране, в съответствие с европейските изисквания. Предприетите мерки следва да предотвратят излагането им на топлинен стрес, обезводняване и риск за здравето по време на транспортиране.

БАБХ припомня, че съгласно европейското законодателство превозните средства за пътувания с продължителност над 8 часа трябва да разполагат с работеща вентилационна система, която да поддържа температура между 5°C и 30°C, включително при спряло превозно средство. Те трябва да бъдат оборудвани със система за контрол на температурата и да осигуряват достатъчно вода за всички превозвани животни.

Според научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) високите температури и влажността са сред най-сериозните рискове за животните по време на транспорт, особено при задържане на превозните средства в задръствания или на гранични пунктове.

При установяване на несъответствия с нормативните изисквания официалните ветеринарни лекари няма да одобряват маршрутните планове и няма да издават сертификати за продължителни превози.

Агенцията апелира и към собствениците на домашни любимци да не оставят животните без надзор в паркирани автомобили, дори за кратко време, както и при пътуване да им осигуряват достатъчно вода, добра вентилация и подходящи условия за защита от горещините. Грижата за животните през летните месеци е споделена отговорност, която е от съществено значение за тяхното здраве, благополучие и хуманно отношение.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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