Война за всяка капка: Защо водата се превърна в най-новото геополитическо оръжие?

Европейският парламент настоява за спешни дипломатически и финансови мерки срещу задаващата се глобална водна криза

Липсата на достатъчно водни ресурси вече не е просто екологичен въпрос, а един от най-належащите проблеми пред сигурността на Европа и света. Докато милиарди хора страдат от липса на достъп до жизненоважния ресурс, водата все по-често се използва като инструмент за политически натиск и като оръжие в съвременните конфликти. В отговор на тази стряскаща тенденция, Европейският парламент призовава за радикална промяна във външната политика на Съюза и засилена защита на водната инфраструктура.

Глобалният мащаб и европейската реалност

Статистиката зад хуманитарната криза е стряскаща и показва, че светът върви към безпрецедентен дефицит. Общо 2,2 милиарда души по света нямат постоянен достъп до безопасна питейна вода, а 3,5 милиарда души са лишени от адекватно и сигурно водоснабдяване. Тези липси създават перфектната почва за нестабилност, миграционни вълни и локални сблъсъци.

Проблемът обаче не е далеч от границите на Стария континент. Официалните данни на Евростат (към 2023 г.), публикувани в графиката

от Европейския парламент, разкриват сериозни регионални дисбаланси в самия Европейски съюз. Докато държави като България (0.9%), Франция (3.2%) и Германия (3.4%) остават в относително стабилната зона с минимален индекс на експлоатация, няколко европейски нации вече се намират в критично положение.

В графата „недостиг на води“ (индекс над 20%-30%) попадат Малта с 30.1% и съседна Румъния с притеснителните 47.4%. Истински тежък недостиг на вода (индекс над 40%) се отчита в Кипър, където показателят достига критичните 75.3%. Тези цифри доказват, че водната сигурност е директна вътрешна и външна заплаха за стабилността на съюза.

Водата като инструмент за натиск и оръжие

През последните години станахме свидетели на опасен прецедент: превръщането на природните ресурси във военно оръжие. Когато достъпът до вода бъде спрян, това не е просто логистичен удар – това е пряка заплаха за живота на милиони цивилни граждани. За да отговори на тези предизвикателства, Европейският парламент призовава за предприемането на пет ключови реформи в международната политика на Общността.

На първо място е необходимо сериозно засилване на външната дейност на ЕС в областта на управлението на водните ресурси. Всички рискове, свързани с недостига на вода, трябва да бъдат заложени и активно подпомагани като мерки за предотвратяване на бъдещи конфликти. Паралелно с това Брюксел настоява за много по-тясно сътрудничество при управлението на споделените водни ресурси между съседните държави. Този процес изисква и подсигуряването на адекватно финансиране в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Не на последно място по важност, евродепутатите изискват безкомпромисно търсене на международна отговорност и санкции за умишлени атаки срещу критичната водна инфраструктура по време на конфликти. Бъдещето на глобалната сигурност зависи от способността ни да опазим този изчерпаем ресурс, който трябва да остане източник на живот, а не повод за война.

Източник: europarl.europa.eu/news/…