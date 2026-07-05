Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Война за всяка капка: Защо водата се превърна в най-новото геополитическо оръжие?

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Европейският парламент настоява за спешни дипломатически и финансови мерки срещу задаващата се глобална водна криза

Липсата на достатъчно водни ресурси вече не е просто екологичен въпрос, а един от най-належащите проблеми пред сигурността на Европа и света. Докато милиарди хора страдат от липса на достъп до жизненоважния ресурс, водата все по-често се използва като инструмент за политически натиск и като оръжие в съвременните конфликти. В отговор на тази стряскаща тенденция, Европейският парламент призовава за радикална промяна във външната политика на Съюза и засилена защита на водната инфраструктура.

АКЦЕНТИ
Европейският парламент настоява за спешни дипломатически и финансови мерки срещу задаващата се глобална водна кризаГлобалният мащаб и европейската реалностВодата като инструмент за натиск и оръжие

Глобалният мащаб и европейската реалност

Статистиката зад хуманитарната криза е стряскаща и показва, че светът върви към безпрецедентен дефицит. Общо 2,2 милиарда души по света нямат постоянен достъп до безопасна питейна вода, а 3,5 милиарда души са лишени от адекватно и сигурно водоснабдяване. Тези липси създават перфектната почва за нестабилност, миграционни вълни и локални сблъсъци.

Проблемът обаче не е далеч от границите на Стария континент. Официалните данни на Евростат (към 2023 г.), публикувани в графиката

 от Европейския парламент, разкриват сериозни регионални дисбаланси в самия Европейски съюз. Докато държави като България (0.9%), Франция (3.2%) и Германия (3.4%) остават в относително стабилната зона с минимален индекс на експлоатация, няколко европейски нации вече се намират в критично положение.

В графата „недостиг на води“ (индекс над 20%-30%) попадат Малта с 30.1% и съседна Румъния с притеснителните 47.4%. Истински тежък недостиг на вода (индекс над 40%) се отчита в Кипър, където показателят достига критичните 75.3%. Тези цифри доказват, че водната сигурност е директна вътрешна и външна заплаха за стабилността на съюза.

Водата като инструмент за натиск и оръжие

През последните години станахме свидетели на опасен прецедент: превръщането на природните ресурси във военно оръжие. Когато достъпът до вода бъде спрян, това не е просто логистичен удар – това е пряка заплаха за живота на милиони цивилни граждани. За да отговори на тези предизвикателства, Европейският парламент призовава за предприемането на пет ключови реформи в международната политика на Общността.

На първо място е необходимо сериозно засилване на външната дейност на ЕС в областта на управлението на водните ресурси. Всички рискове, свързани с недостига на вода, трябва да бъдат заложени и активно подпомагани като мерки за предотвратяване на бъдещи конфликти. Паралелно с това Брюксел настоява за много по-тясно сътрудничество при управлението на споделените водни ресурси между съседните държави. Този процес изисква и подсигуряването на адекватно финансиране в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Не на последно място по важност, евродепутатите изискват безкомпромисно търсене на международна отговорност и санкции за умишлени атаки срещу критичната водна инфраструктура по време на конфликти. Бъдещето на глобалната сигурност зависи от способността ни да опазим този изчерпаем ресурс, който трябва да остане източник на живот, а не повод за война.

Източник:  europarl.europa.eu/news/…

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Премиерът: Даваме приоритет на ВиК проектите, в Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода
Експерт за водната криза у нас: Климатът ни придобива гръцки черти
Кметът на Плевен за водната криза: Не мога да отговоря кога ще има вода
Комисията по околната среда и водите прие проект за спешни мерки за преодоляване на водната криза
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиОколна среда
Война за всяка капка: Защо водата се превърна в най-новото геополитическо оръжие?
АктуалноАкцентиГрадината
Борба с листните въшки: 20 еко оръжия от народната медицина за градината
АктуалноАкцентиСъбития
Фермерското изложение “Нашето родно” гостува в Пловдив
АктуалноАкцентиРегиони
Общините настояват за непрекъснат диалог с държавата за бъдещето на политиките за...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Финансовият експерт Макс Баклаян: Охлаждането на жилищния пазар не означава криза за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама