Министър Абровски: Необходима е силна и предвидима политика, която да гарантира устойчиво и конкурентоспособно рибарство

Това заяви министърът на земеделието и храните по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Необходима е силна и предвидима политика, която да гарантира устойчиво и конкурентоспособно рибарство. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в Люксембург.

При обсъждането на бъдещото развитие на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) министър Абровски подчерта необходимостта от баланс между екологичните, икономическите и социалните цели на политиката. Той отбеляза, че управлението на рибните ресурси трябва да съчетава тяхното устойчиво експлоатиране при гарантиране на конкурентоспособността, предвидимостта и равнопоставеността в условията и изискванията за рибарите в Европейския съюз. Министърът отчете усилията на Европейската комисия за повишаване на устойчивостта на рибарството.

Той посочи, че секторът продължава да е изправен пред редица предизвикателства, свързани с климатичните промени, замърсяването на морската среда, динамиката в разпространението на рибните видове и необходимостта от по-добро научно разбиране на процесите в морските екосистеми. Акцентира върху значението на качествените научни съвети като основа за ефективно управление на ресурсите и подчерта, че надеждната научна информация е ключова за вземането на информирани решения и определянето на подходящи мерки за развитието на сектора.

Министърът на земеделието подчерта и значението на засиленото регионално сътрудничество в Черноморския район, както и необходимостта от еднакво прилагане на управленските мерки от всички крайбрежни държави, за да се гарантират равни условия за сектора.

Министър Абровски изтъкна необходимостта от по-опростени и приложими правила за дребномащабния крайбрежен риболов, който има важно социално и икономическо значение за редица крайбрежни общности. Според него административните изисквания трябва да бъдат съобразени с реалните възможности на малките риболовни оператори, като същевременно се запазят целите за опазване на ресурсите.

По време на обсъждането на Регламента за установяване на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата политика в областта на рибарството, Европейския пакт за океаните, морската политика и политиката на Съюза в областта на аквакултурите министър Абровски подчерта, че модернизацията на риболовния флот е приоритет за България. Той посочи, че бъдещата законодателна рамка за подкрепа на сектора трябва да отчита спецификите на дребномащабния флот в Черно море и особеностите на риболовните дейности в този морски басейн. Министърът акцентира върху необходимостта от гъвкави възможности за модернизация на риболовния флот, съчетани с адекватна финансова подкрепа за контрола и събирането на данни.

В рамките на заседанието страната ни подкрепи запазването на многогодишните планове за управление на рибарството като ефективен инструмент на ОПОР, който дава по-голяма предвидимост и стабилност за развитието на сектора.

По време на участието си на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство министърът проведе среща с представители на Копа-Коджека, по време на която беше обсъдена бъдещата Общата селскостопанска политика (ОСП), предизвикателствата пред европейските фермери и необходимостта от гарантиране на справедливи условия за конкуренция. Министър Абровски подчерта, че ОСП трябва да запази своя общ характер и да продължи да подкрепя реалните производители – тези, които отглеждат култури и животни.

Сред акцентите в разговора бяха високите цени на торовете и нарастващите производствени разходи, както и необходимостта вносът от трети страни да отговаря на същите стандарти, които спазват европейските фермери. Участниците се обединиха около разбирането, че конкуренцията следва да бъде между ЕС и трети страни при равни условия, а не между самите земеделски производители в Европейския съюз.