КЗП разширява проверките за необосновано повишаване на цените

КЗП следи внимателно ценовата динамика и насочва проверки към всеки пазарен сегмент, в който официалните данни или извършваният от Комисията анализ показват по-осезаемо увеличение на цените

Комисията за защита на потребителите мобилизира пълния си контролен капацитет за установяване и предотвратяване на икономически необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. Работата се извършва проактивно и едновременно в цялата страна – чрез проверки в търговски обекти в градове и населени места, наблюдение на цените в онлайн пространството, анализ на данните в портала „Колко струва“ и незабавна реакция по сигнали и жалби на потребители.

КЗП следи внимателно ценовата динамика и насочва проверки към всеки пазарен сегмент, в който официалните данни или извършваният от Комисията анализ показват по-осезаемо увеличение на цените. Всяка конкретна стока или услуга с установено поскъпване се проверява, като от търговеца се изискват документи и доказателства за причините, размера и икономическата обоснованост на увеличението.

Считано от 9 август 2026 г., проверките за увеличени цени се разширяват и в секторите „Развлечения, спорт и култура“. Проверяват се обществени плувни басейни и аквапаркове, фитнес центрове, спортни зали и клубове, тенис кортове и площадки, студиа за танци, йога и пилатес. Екипите на КЗП проверяват и „Услуги на ресторанти и хотели“, в това число: ресторанти, заведения за бързо хранене и пицарии, както и кафенета. Във всеки обект се проследява движението на цените на конкретните предлагани услуги и се проверява всяко установено увеличение.

Над 1000 продукта и услуги се проверяват в онлайн пространството

Паралелно с проверките на място КЗП осъществява засилен контрол и в онлайн пространството. Проследяват се обявените и реално прилаганите цени на фризьорски, бръснарски, козметични и други услуги. За всяка услуга се установява дали цената е променена спрямо предходен сравним период и при увеличение се изискват доказателства за неговата икономическа обоснованост.

Проверява се и движението на цените на над 1000 продукта за дома и градината, строителни и ремонтни материали, електроинструменти, градинска техника, оборудване и принадлежности за поддръжка и подобряване на дома.

Строг контрол върху стоките от голямата потребителска кошница

Паралелно с проверките по отделни пазарни сегменти КЗП продължава ежедневното наблюдение на цените на най-често потребяваните стоки от голямата потребителска кошница, подавани от търговците в портала „Колко струва“. На всеки две седмици Комисията извършва сравнителен анализ на ценовите данни. Всяка ценова позиция, при която е отчетено увеличение, се проверява индивидуално, като от съответния търговец се изисква подробна обосновка.

Проверката не приключва с констатацията, че цената е повишена. Анализират се начинът на формиране на старата и новата цена, доставните, производствените и останалите разходи, себестойността и конкретното отражение на всеки фактор върху крайната продажна цена. За периода от 9 до 31 август КЗП е обработила и анализирала 56 270 ценови позиции при общо 77 търговци. При 54 търговци са установени позиции с увеличение, като до всеки от тях са изпратени искания за представяне на доказателства за икономическата обоснованост на промяната.

Проверките продължават и през септември с фокус върху подготовката за учебната година

Интензивната контролна дейност на КЗП ще продължи и през септември. Във връзка с подготовката за новата учебна година Комисията ще насочи проверки към цените на ученически пособия, ученически униформи, раници и други принадлежности за училище. Във фокуса на контрола ще попаднат и образователните услуги, включително езикови курсове, учебни центрове и други сходни услуги, свързани с обучението и подготовката на учениците. По този начин КЗП ще реагира превантивно в период, през който разходите на семействата за стоки и услуги, свързани с началото на учебната година, традиционно нарастват.

Незабавна реакция по всеки потребителски сигнал

Наред с проактивното наблюдение на пазара КЗП реагира незабавно на всеки сигнал и жалба за необосновано повишаване на цените. Всеки конкретен случай се проверява, като при установено увеличение от търговеца се изисква да докаже с документи, че то е в пряка и съразмерна връзка с действително настъпили обективни икономически фактори.

Санкция за всяка стока, услуга и търговски обект

При установено икономически необосновано увеличение имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица е от 10 000 до 100 000 евро. Санкцията не се определя общо за търговеца или за цялата проверка. Когато необоснованото увеличение засяга повече от една стока или услуга, наказание се налага поотделно за всяка от тях. Ако една и съща стока с необосновано повишена цена се предлага в повече от един магазин на търговеца, нарушението се санкционира поотделно за всеки засегнат търговски обект.

Огромният обем от проверки, продукти, услуги и анализирани ценови позиции изисква пълна мобилизация на експертния и контролния ресурс на Комисията. КЗП работи с максимална интензивност както на място в градове и населени места в цялата страна, така и в онлайн пространството. КЗП ще продължи активно, последователно и безкомпромисно да прилага закона, за да не допуска потребителите да заплащат необосновано по-високи цени за стоки и услуги.