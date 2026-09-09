TINOX представя решения за биосигурност и автоматизация на Smart Poultry & Pig World 2026

Българската компания участва във форума в София, който събира птицевъди, свиневъди и технологични компании от страната и чужбина

Българската компания TINOX – Техноинокс инженеринг участва в Smart Poultry & Pig World 2026, който стартира днес в Интер Експо Център – София. Форумът, който се провежда на 9 и 10 септември, поставя във фокуса си технологиите, автоматизацията, биосигурността и дигитализацията в птицевъдството и свиневъдството. TINOX представя решения за дезинфекция и пречистване на вода, автоматизирано почистване на животновъдни обекти, мониторинг и контрол и обезвреждане на животински отпадъци.

В рамките на изложението TINOX показва решения за дезинфекция и пречистване на вода, автоматизирано почистване на животновъдни обекти, мониторинг и контрол, както и технологии за обезвреждане на животински отпадъци.

Биосигурността – ключова част от модерната ферма

Биосигурността е сред водещите теми на Smart Poultry & Pig World 2026. В програмата на втория ден е предвидена специална презентация, посветена на биосигурността и дезинфекцията на водата. Това е и едно от направленията, в които TINOX разработва технологични решения. Компанията предлага системи за обработка и дезинфекция на вода, както и технологии за поддържане на хигиената в животновъдните обекти. Качеството на водата е сред факторите, които имат пряко значение за здравето и продуктивността на животните. Затова контролът и пречистването й са важна част от цялостната система за биосигурност във фермата.

Автоматизацията намира все повече приложения

Друго направление в портфолиото на TINOX е автоматизацията на процесите. Компанията предлага роботи за автоматизирано почистване на птицеферми и свинеферми, които могат да подпомогнат поддържането на хигиената и да намалят необходимостта от ръчен труд при част от ежедневните дейности.

Автоматизацията и роботизацията са сред акцентите на Smart Poultry & Pig World 2026. Развитието на тези технологии е част от по-широката трансформация на животновъдството, при която все повече процеси във фермата се управляват или подпомагат от автоматизирани системи.

От биосигурността до интелигентното управление

Сред решенията на TINOX са и технологии за мониторинг и контрол, които се вписват в тенденцията към по-широко използване на дигитални инструменти в животновъдството. Дигитализацията е един от основните акценти на тазгодишния форум. Във фокуса са събирането и анализът на данни, автоматизацията на процесите и използването на хардуерни и софтуерни решения за по-ефективно управление на фермите. Именно чрез подобни технологии се търсят възможности за по-прецизен контрол на производството, по-добро използване на ресурсите и по-бързо вземане на решения на база реални показатели.

Технологиите – на едно място

Посетителите на Smart Poultry & Pig World 2026 могат да се запознаят на място с решенията на TINOX и с възможностите за приложението им в птицевъдни и свиневъдни стопанства. Участието на компанията е част от изложението, което събира в София производители, фермери, експерти и технологични компании от страната и чужбина. Наред с биосигурността и автоматизацията, програмата на форума обхваща още храненето и здравето на животните, изкуствения интелект, дигитализацията, устойчивото производство и киберсигурността.

Smart Poultry & Pig World 2026 продължава днес и утре в Интер Експо Център – София.